Canas: Este es el tinte natural de cúrcuma y manzanilla para desaparecerlas

Las canas son un proceso natural en nuestro cabello, pero no son inevitables, pues existen muchos secretos de belleza y remedios caseros con los cuales desaparecerlas hasta no dejar rastro de ellas, a la vez que nos aseguramos que no aparezcan nuevas en la melena. El ejemplo perfecto de lo anterior es este tinte natural de cúrcuma y manzanilla que basta con aplicar una vez a la semana y en un mes notar los resultados perfectos en toda la cabellera.

A diferencia de un tinte que puedes encontrar en las tiendas de belleza, esta propuesta no daña el resto de tu cabello ni se verá afectado al adquirir un nuevo tono con tal de mantener esa uniformidad en la melena; al contrario, tras un par de aplicaciones notarás que la textura cambia por completo al haberse llenado de todos los nutrientes que tienen el cúrcuma y manzanilla, mismos que son considerados como superalimentos.

Por otro lado, no se puede pasar por alto que es la opción más barata y efectiva para ocultar las canas y prevenir el surgimiento de nuevas. Asimismo, si eres una mujer madura y tu cabello sigue intacto, el aplicar este tinte natural te ayudará a retrasar aún más la aparición de estos indeseables cabellos blancos o grises que, aunque poco a poco comienzan a estar de moda, no son del agrado de todo el mundo.

Es perfecto para combatir las canas. (Foto: Pexels)

Prepara y aplica este tinte sin salir de casa

Otro de los beneficios de este remedio es que no tendrás que gastar una fortuna, pues todos los ingredientes los tienes en casa y de no tenerlos no te costarán demasiado dinero; mientras que los resultados serán permanentes. Algo importante a destacar es que antes de aplicarlo debes realizar una prueba de alergia al sólo colocarlo en un mechón de cabello, así evitarás complicaciones de salud.

Ingredientes

50 gramos de flor de manzanilla

1 cucharada de cúrcuma

1/2 litro de agua

Preparación

Pon a calentar el agua a fuego alto. Antes que comience a hervir, agrega la manzanilla y el cúrcuma, tapa la olla y deja hervir a fuego lento. Tras 10 minutos apaga el fuego y deja enfriar. Cuela el preparado, vacíalo en un atomizador y déjalo reposar de una a dos horas.

Es importante que cueles bien el preparado. (Foto: Pexels)

El siguiente paso es aplicar este tinte natural en tu melena y para ello tendrás que tener el cabello limpio tras tu rutina de belleza habitual; luego de desenredar el cabello comienza a mojarlo con el preparado. Lo ideal es que sólo lo apliques en las zonas más afectadas por las canas, aunque también se puede rociar en todo el pelo para nutrirlo y hacer que luzca más bonito y sano que nunca. Cabe destacar que este remedio funciona mejor en personas con la cabellera rubia o castaña clara.

Los dos ingredientes estrella para desaparecer las canas de este remedio destacan por sus múltiples para la salud del cabello, por lo que seguramente habrás visto que son las más usadas en productos de belleza. Por un lado, la manzanilla puede reducir la caspa, prevenir y reparar las puntas abiertas y dar brillo.

Mientras que el cúrcuma no sólo ayuda a pigmentar las canas, sino también es ideal para combatir problemas muy comunes como la pérdida excesiva de cabello, además que acelera su crecimiento con una nueva imagen llena de brillo y salud para que el pelo luzca sano y fuerte.

