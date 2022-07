Caspa: así puedes olvidarte del problema con vinagre de manzana

Uno de los problemas más frecuentes en el cuero cabelludo es la caspa, una afección que puede ocasionar picazón y descamación en la piel, cabello, cejas e incluso en la barba, bigote y hombros, que afecta principalmente a los hombres en cualquier época del año. Afortunadamente no requiere tratamiento médico y sólo basta con tratarlo desde casa con un champú especial, aunque de no seguir las instrucciones adecuadamente es muy posible que no se obtengan los resultados esperados.

Por supuesto, no es la única alternativa actual con la cual deshacerse de la caspa, pues muchos remedios caseros funcionan como grandes aliados para erradicarla en cuestión de un par de aplicaciones y lavadas de cabello. El más efectivo de ellos es el vinagre de manzana, que además de usarse en la cocina es perfecto para cuidar la salud del cuero cabelludo y de la melena; incluso se sabe que desde la primera vez que se usa alivia los parches de grasa que hacen que el pelo luzca pesado y sucio.

Vinagre de manzana, el remedio natural para eliminar la caspa

Así que si quieres mejorar tu imagen y olvidarte para siempre del aspecto que la caspa deja en tu cabello e incluso en tu ropa, cabe recordar que los puntos blancos de la descamación muchas veces terminan en la ropa, lo mejor es poner a proba esta alternativa natural de la que se ha comprobado que es muy efectiva gracias a los compuestos del vinagre de manzana, ya que ayudan a combatir, controlar y prevenir el crecimiento de hongos.

La mejor parte es que a diferencia de otros remedios caseros, este no requiere ninguna preparación previa ni combinarlo con una larga lista de ingredientes para erradicar el problema, pues la mejor forma de usarlo es con el champú que usas diariamente e incluso con aceites para el cuidado del cabello. Para ello sólo tienes que abrir los recipientes de tus productos y verter de tres a cinco cucharadas del vinagre, mezclar muy bien y estará listo.

En el caso del champú, debes realizar las limpiezas como normalmente lo haces y dar pequeños masajes en el cuero cabelludo y dejándolo reposar por al menos un minuto. Posteriormente sólo hay que enjuagar con agua tibia y secar la melena; mientras que al combinar el vinagre de manzana con otros aceites para el cabello como el de coco y oliva, sólo hay que aplicarlo de medias a puntas y con el cabello limpio.

De acuerdo con la dietista Rachael Link, la acidez del vinagre de manzana es ideal para evitar la descamación del cuero cabelludo, además que elimina las células muertas e incluso regula el pH para evitar la caspa, además de prevenir que se desarrollen hongos en la piel; sin embargo, estos son resultados que se han visto en personas que lo usan como remedio casero, ya que hasta el momento no existe respaldo científico que respalde lo anterior.

Como te hemos contado en otras ocasiones, este producto natural hace muchas maravillas en las melenas, pues incluso se usa para ocultar las canas sin tener que recurrir al tinte, además que es perfecto para que el cabello esté más fuerte y brillante que nunca, también fomenta el crecimiento e incluso hay quienes lo usan para alisar el pelo sin recurrir a permanentes.

