Plagas de gusanos; esto es lo que debes de hacer para olvidarte de ellos

La temporada de lluvias puede traer muchos problemas en nuestro hogar, desde paredes y techos con humedad, goteras o en casos más graves hacernos de plagas de muchos insectos entre los que destacan los gusanos. Aunque un par de ellos no supone un problema y, por el contrario, puede llegar a ser muy beneficioso para nuestro jardín al mantener en movimiento la tierra, cuando se trata de una plaga las consecuencias pueden ser terribles.

Pues en casos en los que las plagas atacan comunidades enteras, la presencia de los gusanos se hace presente no sólo en las áreas verdes, sino en el más mínimo espacio y de no tener cuidado con nuestras puertas o ventanas en cuestión de minutos también estarán dentro de la casa. Aunque en casos tan extremos como estos se recomienda pedir ayuda de las autoridades locales para detectar de dónde viene el problema y erradicarlo cuanto antes, en muchas ocasiones la ayuda no es posible.

En casos como estos no queda más que recurrir a trucos caseros que han pasado de una generación a otra para olvidarse de los gusanos, erradicar se presencia en el hogar e incluso prevenir futuras plagas. La buena noticia es que no hay que gastar una fortuna en lograrlo, ya que la mayoría de los remedios se realizan con ingredientes presentes en nuestra despensa o alacena, así que si en estos momentos te enfrentas a una situación como esta toma nota de todas nuestras recomendaciones.

Las plagas de gusanos pueden llegar a cualquier rincón del hogar. (Foto: TikTok @veritogutz)

Agua con sal y vinagre

Para el primer truco debes verter tres cucharadas de sal en medio litro de agua y agregar un chorrito de vinagre; sin embargo, las cantidades pueden variar dependiendo de la gravedad del asunto, pues aunque hay plagas que solo aparecen en nuestro jardín o plantas, hay casos más graves en los que cubren toda la superficie del suelo e incluso parecen "volar" al caer de las paredes o árboles.

El truco es que con ayuda de un rociador eches el preparado sobre los gusanos para que se facilite la tarea de retirarlos de tu hogar. La buena noticia es que al ser ingredientes naturales no causarán daño ni a tus plantas ni a tus mascotas, además que tus plantas tampoco sufrirán las consecuencias.

Jabón de trastes disuelto en agua

Uno de los trucos que nunca falla es tomar un poco de jabón de trastes, ya sea líquido o en polvo, y disolverlo en agua tratando que no se libere demasiada espuma. Al igual que con el truco anterior, hay que vaciar la mezcla en un atomizador y posteriormente comenzar a rociar las zonas de tu casa o jardín más afectadas por los gusanos; algo que debes de saber es que este remedio también es eficaz para erradicar otras plagas como pueden ser los mosquitos blancos que afectan la salud de los árboles y otras especies.

Caja de feromonas

Para la última opción sí tendrás que gastar un poco de dinero, pero también es una alternativa perfecta para erradicar las plagas de gusanos en cuestión de minutos. Lo único que tienes que hacer es comprar feromonas para estos animales y crear una especie de trampa, pues esta sustancia te ayudará a atraer todos los que estén en tu casa o jardín y de esta forma podrás sacarlos de tu hogar, realizar una limpieza profunda e incluso utilizar alguno de los métodos anteriores en caso que haya quedado algún insecto.

