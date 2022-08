Ángela Aguilar presume el diseño de uñas que será tendencia este otoño

Ángela Aguilar es una de las divas de la moda más importantes del momento, pues siempre lleva las mejores tendencias e impone su estilo como el favorito de millones de personas, en especial de sus fanáticos, quienes nunca dudan en recrear los looks de "La princesa del regional mexicano"; sin embargo, no todo se trata de su ropa, pues en el mundo de la belleza también destaca como pocas celebridades, ya sea por un maquillaje sorprendente o por un diseño de uñas espectacular.

Y en las últimas horas demostró que si de diseños para uñas se trata no hay nadie mejor que ella para lucir las propuestas más bonitas, elegantes y muy femeninas con las cuales destacar su personalidad. Por si todo lo anterior fuera poco, Ángela Aguilar está adelantada a las tendencias que veremos este otoño y prueba de ello es que apostó por una manicura minimalista con los colores y formas más deseados.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "En realidad" presumió la tendencia que nadie se debe de perder en las próximas semanas, en especial si lo que se busca es una manicura sencilla, pero en la que se note un trabajo por detrás con una técnica de mano alada en la que las líneas, curvas y una fusión entre flores y estrellas, además de pedrería plateada se hagan presentes y el resultado es de lo más glamuroso.

De acuerdo con la hija de Pepe Aguilar, para lograr un diseño de uñas como el suyo hay que aplicar como base un esmalte que puede ir desde un tono nude hasta uno rosa pastel, pues estos dos son perfectos para lograr una imagen muy natural y discreta con la cual no llamar demasiado la atención, pero aun así ayudar a presumir el mejor estilo. El siguiente paso es comenzar a trazar la decoración con la ayuda de un pincel muy fino.

Esta es la manicura con la que Ángela Aguilar conquistó la red. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Esta propuesta puede variar según los intereses de cada persona, aunque si lo que buscas es robarle el look completo a Ángela Aguilar, lo ideal es que prestes atención a cada detalle, pues no en todas las uñas se lleva el mismo diseño.

Para empezar, aparta los dedos anulares, ya que sobre ellos va el diseño estrella y el que más luce; lo primero que tienes que hacer es trazar una estrella de seis picos muy cerca de la zona de la cutícula, pero cuida que ésta no quede muy centrada y lo grande dependerá del largo de tus uñas; posteriormente realiza el mismo trazo, pero esta vez en la punta, no importa si la estrella no queda completa. Finalmente coloca una pequeña piedrita plateada en el centro de las estrellas para transformarlas en una especie de flor.

Mientras que para el resto de las uñas los trazos deben de ser líneas curvas y que varíen la posición en cada dedo, pero que entre ellas siempre se mantenga el mismo patrón y la mejor forma de lograrlo es dando una perspectiva en la que las líneas se van a juntar, pero que debido a la curvatura nunca llegan a tocarse. Este estilo dará un diseño muy minimalista que además se junta con otras tendencias del año.

Para este tipo de manicura, Ángela Aguilar dejó en claro que lo mejor para presumir el diseño es una punta cuadrada y un largo de al menos el número tres, algo que no sólo te dará el espacio suficiente para agregar todos los diseños, sino también para lucir unas uñas de lo más elegantes, sobre todo si al igual que la cantante, agregas unos cuantos anillos.

SIGUE LEYENDO

Manicura francesa invertida, la nueva tendencia de uñas que conquista Instagram

Manicura francesa con diseño; así puedes lograr que tus manos luzcan hermosas

Uñas tornasol, esta es la tendencia que dominará el otoño