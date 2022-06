5 minivestidos que puedes usar este verano para lucir al estilo de Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza es una de las influencers más importantes de México y con cada uno de sus looks ha demostrado ser un gran ícono de la moda. Además, si algo ha dejado en claro es que está dispuesta a experimentar con su estilo hasta encontrar todas las tendencias que le favorecen y que además son perfectas para lucir este verano; el ejemplo perfecto son los minivestidos con los que ha conquistado la red.

A través de su cuenta de Instagram, la youtuber suele compartir sus mejores fotos en los que además de su belleza, sus outfits se convierten en los grandes protagonistas y si algo podemos señalar de las tendencias que sigue, es que todas son del street style, lo que las hace perfectas para sumarse a las vibras del verano. Es por ello todas las personas que quieren lucir a la moda esta temporada, deben hacerlo al estilo de la famosa de 24 años.

Y es que tanta es la influencia que Kimberly Loaiza tiene en el mundo de la moda que incluso ha tenido colaboraciones con marcas como Shein, diseños que han llamado la atención de los fanáticos de la mexicana. Claro que el resto de sus looks también han causado furor entre el público y entre ellos destacan los siguientes looks que acumulan miles de me gustas.

La influencer ha confirmado que los vestidos y tenis son la combinación perfecta. (Foto: IG @kimberly.loaiza)

Los looks más virales gracias a famosas como Kimberly Loaiza son los minivestidos de manga larga y entallados, en especial si tienen un toque deportivo como el modelo anterior; un tip de moda de la youtuber es que agujetas o cinturones son ideales para marcar la cintura y estilizar la figura. Por supuesto, para estilizarlos para esta temporada, se debe apostar por la comodidad y lucirlos con tenis blancos.

Cabe destacar que aunque el blanco es un color que luce en cualquier temporada, este verano tiene los colores más encendidos y el azul no puede faltar en esta lista. Este diseño holgado es perfecto para las próximas vacaciones en la playa y Kim recientemente demostró que es la mejor opción para presumir unas piernas de impacto y torneadas como las de ella, pero para ello, el secreto es apostar por las mangas largas y un escote discreto.

Asimismo, el usar sandalias tipo gladiador es una excelente combinación, pues como te hemos contado, son la tendencia preferida del momento y además lucen fantásticas con minivestidos con estampados.

Los minivestidos son básicos para quienes quieren presumir unas piernas perfectas. (Foto: IG @kimberly.loaiza)

El año tiene otra tendencia viral y son las plumas, que también se pueden llevar con el mejor estilo si se usan en minivestidos, De acuerdo con Kimberly Loaiza, la mejor opción para eventos importantes es este diseño con escote strapless y falda corta; sin embargo, como las plumas dan mucho volumen, un cinturón es la pieza clave para estilizar la figura.

Aunque para looks más casuales se pueden seguir otras tendencias del verano que no sólo hemos visto en Kimberly Loaiza, sino también en otros íconos de la moda como Kendall y Kylie Jenner o Rosalía, por mencionar a algunas famosas. Una idea es usar minivestidos con escote halter para dejar al descubierto los hombros y parte de la espalda, por supuesto, el complemento perfecto es una falda corta al menos hasta medio muslo.

Cabe destacar que este verano los estampados son la gran sensación, por lo que no pueden faltar en los looks de la youtuber, quien además ha apostado por la tendencia de las transparencias para lucir su figura.

Kimberly Loaiza sabe que los accesorios son clave para elevar el look. (Foto: IG @kimberly.loaiza)

Con prendas ajustadas se puede presumir toda la figura. (Foto: IG @kimberly.loaiza)

Finalmente, para este verano no se pueden dejar atrás los corsés, mismos que se están llevando con todo tipo de looks y los minivestidos no son la excepción. Aunque muchas celebridades han confirmado que para usarlos se pueden escoger diseños que ya los tengan integrados, Kimberly Loaiza presumió una opción que ya es viral en redes sociales.

Se trata de combinar un vestido de seda, de preferencia entallado y de tirantes, y sobre él colocar un corsé que sea del mismo color que la prenda principal, o bien, que se mantenga dentro de la paleta de colores. Con este último outfit, la también cantante dio una gran cátedra de estilo al lucir unas sandalias nude, pues este tono es perfecto para alargar la figura al crear una ilusión de piernas kilométricas.

El corsé también es perfecto para estilizar la figura. (Foto: IG @kimberly.loaiza)

