Héctor Bellerín: 5 looks para este verano que todos los amantes del fútbol deben usar

El futbolista español Héctor Bellerín ha conquistado la cancha de fútbol y el mundo de la moda, pues con su estilo único e influenciado por varias corrientes ha logrado poner todas las miradas en su persona, lo que también lo ha llevado a convertirse en un ícono del estilismo de los últimos años.

Por supuesto, las redes sociales lo han reconocido y durante el mes pasado se volvió viral en TikTok, donde amantes de la moda lo nombraron como uno de los futbolistas con mejor estilo y sin miedo a experimentar con las tendencias del momento, tanto así que Héctor Bellerín no se puede encasillar ni dentro del street style, lo urbano ni de lo bohemio, pues siempre sorprende con sus looks, incluyendo aquellos en los que hace los trajes sastre algo totalmente único.

Claro que además de ser uno de los jugadores más importantes del Real Betis Balompié, ahora tanto los amantes del fútbol como los de la moda lo siguen en Instagram, donde acumula 3.4 millones de seguidores. En la plataforma de Meta, la estrella de 27 años suele compartir sus mejores looks y hemos de advertir que además de causar sensación en semanas pasadas, son perfectos para robarse toda la atención este verano.

Los accesorios son clave para elevar un look, como es el caso del pañuelo rojo. (Foto: Instagram @hectorbellerin)

Con looks como el anterior, Bellerín ha confirmado que la moda no es exclusiva de las mujeres, como muchos suelen pensar, sino que se trata de algo abierto para todo el mundo y para quienes están dispuestos a experimentar, tal y como lo ha hecho el jugador. De hecho, en la foto anterior destaca un look con el balance perfecto entre lo casual y lo elegante, ya que se tratan de tres prendas básicas del guardarropa que logran una imagen sofisticada.

El gran secreto para ello está en unos pantalones de vestir en color beige, aunque una playera blanca se convierte en la clave para convertir el outfit en algo más casual. Claro que esta no es la primera vez que el español logra una combinación como esta, pues también ha jugado con looks monocromáticos en los que estas dos prendas ganan protagonismo; mientras que para terminar de estilizar, un cardigan en colores neutros u oscuros siempre dan el toque final.

Las camisas con estampados también pueden ayudar a dar un toque más casual. (Foto: Instagram @hectorbellerin)

Aunque en los looks de Héctor Bellerín no es muy común encontrar los jeans, siempre tienen que estar presentes y, sobre todo, en el verano, pues son uno de los básicos del guardarropa y perfectos para armar todo tipo de atuendos. En el caso del futbolista, la mejor opción es mantenerse fiel a esa imagen sencilla y llevar camisetas blancas con chaquetas.

Claro que su toque personal está en el calzado, pues innova al usar mocasines de agujetas con lo que no sólo luce a la moda, sino que también ha logrado dar una imagen retro.

El truco de Héctor Bellerín para usar jeans es combinarlos con chaquetas de color. (Foto: Instagram @hectorbellerin)

Mientras que para esos días más calurosos del verano, ha sorprendido a todos sus fans con apuestas totalmente opuestas y que resultan perfectas para recrearlas. Un primer ejemplo son los shorts cortos y una camisa, de nuevo con estampado, pero para romper lo monocromático, un cardigan largo con estampado es ideal.

Asimismo, Héctor Bellerín tiene presente que los tenis blancos están de moda y que este 2022 llegaron para acompañar todo tipo de outfits, sobre todo cuando se llevan con calcetas largas, una tendencia que se ha apoderado del verano y que luce magnífica con todo tipo de looks.

Por otro lado, los conjuntos estampados son una de las grandes sensaciones para los deportistas, por lo que ningún amante del fútbol debe dejarlos fuera este verano, ya que normalmente están hechos con telas frescas que ayudan a soportar las altas temperaturas de la temporada. Algo que se debe tener en cuenta con una apuesta como esta es que también hará lucir a la moda sin importar del diseño, pues logra un estilo bohemio, una de las tendencias favoritas del año.

Este look es perfecto para los días calurosos o para entrenar. (Foto: Instagram @hectorbellerin)

Héctor Bellerín también suele llevar prendas coloridas como el morado y el fucsia, por lo que los tonos oscuros no son la única alternativa. (Foto: Instagram @hectorbellerin)

