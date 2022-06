Cabello de colores para hombres, la tendencia del verano que conquistó a Nodal

El cambio de look de Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar, pues con él marcó una de las tendencias de cabello preferidas por los hombres para este verano, en especial si se lleva la cabeza ligeramente afeitada. Pues el gran secreto para lucir un estilo como el del cantante es llevar el pelo decolorado y aplicar los tintes de colores como el amarillo, verde o morado, mismos que el famoso ya lució.

Aunque su cambio de look causó polémica en redes sociales e incluso un pleito con J Balvin, no se puede pasar por alto que se trata de una de las tendencias más virales en redes sociales y que, contrario a lo que se piensa, luce perfecta con todos los estilos, desde aquellos aesthetic hasta los rancheros, justo como demostró Nodal con sus dos últimos cambios de look. Por supuesto, lo que ha llevado el intérprete de "Ya no somos ni seremos" sólo es una probadita de todos los diseños que se pueden llevar en el pelo.

Y es que el cabello afeitado, ya sea en hombres o mujeres, es perfecto para lucir un estilo de lo más atrevido y siguiendo cualquier tendencia, ya que así como las flores y cruces del oriundo de Sonora, se pueden lucir figuras más detalladas como es el caso de serpientes, estrellas y telarañas, así como una Hello Kitty e incluso pequeñas piedritas para que la cabeza brille como nunca, pues como se suele decir: "en gustos se rompen géneros".

Este fue el primer look de Nodal. (Foto: IG @madebyjackiebieber)

Como el cabello de colores tiene un gran protagonismo este verano, te compartimos algunos de los diseños más virales de esta tendencia y de los que Christian Nodal tomó inspiración para realizarse estos dos atrevidos y coloridos cambios de look; recuerda que sólo hay que encontrar el modelo adecuado y ponerlo en práctica. Por otro lado, es importante recordar que aunque en las cabezas afeitadas luce mucho mejor, en otros cortes de cabello también se puede aplicar el color y algún diseño.

Así se debe llevar todo el estilo, según Nodal

El primer look con el que el intérprete de regional mexicano sorprendió fue con un rubio claro acompañado con un diseño de flores de pétalos naranjas, aunque para los detalles también se aplicó un poro de morado y verde. De acuerdo con Nodal, para esta primera idea el cabello se puede tener ligeramente largo y marcar las flores en los laterales y nuca; mientras que la parte superior de la cabeza queda libre.

Pero si se busca algo más atrevido, lo ideal es tener la cabeza afeitada y aplicar un color de base, como es el caso del morado y posteriormente aplicar con color el resto de diseños. En este caso, el cantante apostó por cruces distribuidas de lado a lado; de nuevo, dejando la parte superior de la cabeza libre.

Los diseños se hacen a mano alzada con ayuda de un pincel. (Foto: IG @madebyjackiebieber)

Como te adelantábamos, este verano está marcado por el cabello de colores y para ello hay que hacer explotar la imaginación, pues se pueden llevar todos los tintes y diseños que se deseen. Algunos de los más virales son las flores, los corazones y el animal print, aunque las llamas y telarañas también son una gran sensación. Incluso, quienes son más arriesgados o tienen un estilo más específico, se pueden crear diseños como las famosas y tenebrosas calabazas de Halloween, de algún dibujo animado como Mojo Jojoo Bugs Bunny.

A continuación te compartimos las ideas más populares para llevar el cabello de colores este verano y no dudamos que el propio Christian Nodal haya tomado inspiración de ellos para lucir su cabellera.

Se puede crear cualquier diseño. (Foto: IG @madebyjackiebieber)

Los diseños no sólo son para rapados. (Foto: IG @madebyjackiebieber)

Difuminado de colores. (Foto: IG @madebyjackiebieber)

Estrellas neón. (Foto: IG @madebyjackiebieber)

Diseño con pedrería. (Foto: IG @madebyjackiebieber)

Diseño de serpiente. (Foto: IG @madebyjackiebieber)

SIGUE LEYENDO

Bad Bunny: Uñas inspiradas en "Un verano sin ti"; 3 ideas para lucir tus manos

Christian Nodal vs Diego Alfaro, quién tiene el mejor diseño de uñas para hombre

Christian Nodal nuevo look, diseños de uñas para lucirse como el cantante este verano