Ester Expósito lleva el accesorio para el cabello ideal para todas las edades

La actriz Ester Expósito se ha convertido en una de las celebridades más importantes a nivel mundial y además de su talento, también destaca por un estilo único y arriesgado con el que ha conquistado el mundo de la moda, pues ya sea en alfombras rojas o en sus fotos de Instagram, siempre presume las mejores tendencias y desde hace unas horas su último look se volvió viral en redes sociales porque es perfecto para todas las edades.

Se trata de un semirecogido en su melena XXL con el que volvió a imponer moda al agregar el accesorio perfecto, ya que demostró que este verano no pueden faltar los moños grandes y de listón que eran los preferidos de la década de 2010 y que este año no pueden faltar en ningún look. Pues ayudan a cualquiera a lucir en tendencia y son perfectos para que los usen desde las más pequeñas de la casa hasta las más adultas que quieren darle un toque juvenil a su estilo.

De acuerdo con lo que Ester Expósito dejó ver con su última sesión de fotos, la mejor forma de usar este accesorio es como complemento al peinado, pero de una forma más discreta a lo que se había visto en los últimos meses. Cabe destacar que al apostar por un estilo como el de la actriz de "Élite", también se logra una imagen más juvenil con el balance perfecto entre la elegancia y lo casual, pues se desprende de los brillos y perlas que se han visto en otras famosas e influencers.

Los semirecogidos tienen que dar una imagen desenfadada. (Foto: IG @ester_exposito)

Por supuesto, el accesorio sólo es un complemento más de la imagen perfecta de la actriz, ya que en realidad el gran protagonista de sus fotos es un peinado semirecogido con el que se olvidó de la melena suelta y lacia, o los chongo perfectos que le hemos visto, ya que ahora da un aspecto más casual y desenfadado en el que algunos mechones de cabello están fuera de su lugar y muestran lo rebelde del pelo.

Esta imagen también se ha convertido en una de las preferidas de todo el mundo, en especial para este verano y al igual que estos enormes moños de listón, lo desenfadado está de moda. Así, que el resultado de combinarlos es perfecto para toda ocasión y cuando señalamos que se trata de una idea magnífica para todas las edades, nos referimos a que es posible llevarlo a la escuela, a un evento informal e incluso al trabajo.

Otro de los puntos a favor de mezclar el accesorio con el peinado es que puede salvar a cualquiera de un apuro al no encontrar el peinado perfecto para la ocasión. Incluso, al destacar por un look desenfadado, es perfecto para que se use en aquellos días en los que la melena es un caos y no parece arreglarse con nada. Asimismo, el toque coqueto que brinda el moño de listón ayuda a darle un poco de sofisticación al look.

En el cabello se pueden llevar unas ondas suaves o un lacio perfecto, como el de Ester Expósito. (Foto: IG @ester_exposito)

