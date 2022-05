¿Quieres lucir como Belinda? Revela su maquillaje y cuidados básicos para verse perfecta

Los cuidados básicos de la piel y los trucos de maquillaje son la clave que todas las celebridades tienen para siempre lucir radiantes y si hay una mexicana que se ha ganado la admiración de todos por siempre verse perfecta, es Belinda. Pues a sus 32 años tiene uno de los cutis mejor cuidados de las famosas y para todos aquellos que la envidian por lucir tan hermosa, les tenemos buenas noticias ya que la cantante por fin reveló todos sus secretos.

Entre sus secretos que estuvieron muy bien guardados por años no sólo destacan los productos que utiliza para cuidar de su piel, sino también aquellos trucos de maquillaje con los que logra resaltar su belleza y destacar cada una de las facciones de su rostro, eso si, siempre cuidando no perder un toque natural y sencillo, un estilo que siempre la ha caracterizado y por el que muchos creen que no usa ni una sola gota de maquillaje.

Belinda detalló todo esto al compartir con Glamour España qué es todo lo que guarda en su neceser, así como cada uno de sus consejos de belleza a sus fans, mismos que has crecido tras el el estreno de "Bienvenidos a Edén". Así que si quieres lucir como la actriz, corre por lápiz y papel para que no te pierdas ninguno de los básicos de cuidado personal que la convierten en la famosa más guapa y envidiada del momento.

Belinda reveló que su nueva tendencia de maquillaje es la piel mojada. (Foto: Captura)

De productos para los ojos a hidratantes; esto lleva Beli en su neceser

Uno de los primeros productos que sí o sí la acompañan todo el tiempo es un hidratante para ojos, mismo que se caracteriza por una baja temperatura que es perfecta para aliviar las ojeras y bolsas. En palabras de la propia Belinda, la mejor forma de usarlo es antes del maquillaje o por las mañanas, "yo que amanezco hinchada, me ayuda mucho a desinflamar.

Por otro lado, para que el resto del cutis luzca perfecto, es necesario dar pequeños masajes con un rodillo de cuarzo del que te hemos hablado en más de una ocasión. Además del masaje, la intérprete de "Amor a primera vista", explicó que su tip para usarlo es cada mañana antes del maquillaje, pero para sumarse a los beneficios del producto anterior, el rodillo debe estar frío y pasarse por toda la cara al menos por cinco minutos.

De acuerdo con Belinda, otro de los secretos para siempre verse perfecta es prestar mucha atención a su piel, es por ello que siempre se cuida del Sol y tanto ella como sus estilistas le aplican protector solar antes de realizarle algún maquillaje; mientras que a lo largo del día, procura hidratar y refrescar su piel, y para ello no hay mejor opción que face mist en spray, mismo que es ideal para fijar el maquillaje.

"Si solamente pudiera escoger un producto, definitivamente sería el mist hidratante porque puedes ir activando tu maquillaje para que siempre esté súper brilloso, para que siempre se te vea la piel muy bonita, para que tu piel se vea hidratada", dijo.

Belinda reveló que siempre tiene adornos para sus maquillajes o delineados. (Foto: IG @belindapop)

En cuanto a sus actuales tendencias de maquillaje, destacó la famosa piel mojada que se logra con un bálsamo labial que aplica en los pómulos, nariz y frente. Además, es esto precisamente lo que la ayuda a olvidarse de la base de maquillaje, pues según reveló, prefiere sólo usar corrector que aplica en las ojeras y en las comisuras de la nariz para evitar que su piel se vea roja.

Cabe destacar que entre otros de sus secretos para lucir perfecta y al natural, destaca que cuando lleva los ojos muy maquillados, los labios deben de tener un tono nude; mientras que cuando la boca está muy llamativa, los ojos van más bien sencillos y naturales para "lograr el equilibrio perfecto", un secreto que comparte con todos los belifans.

Entre su larga lista de productos de cuidados básicos también destaca el blush y el iluminador, que también le ayudan a lograr el efecto de piel mojada. Por otro lado, también destaca el cepillo con el que logra la técnica de cejas despeinadas, mismas que complementa con un lápiz para cejas, asimismo no puede faltar en su neceser la máscara de pestañas "para que se te abran los ojos".

De acuerdo con Belinda, una de las mejores tendencias de maquillaje es el lápiz para definir los labios, mismo que aplica por fuera para crear un efecto de labios gruesos, finalmente aplica bálsamo para crear un look natural, o bien, algún gloss rosa. Por supuesto, al ser toda una diva e ícono de la moda, no tiene miedo de probar nuevas tendencias y es por ello que los adornos, como brillos o flores, siempre están en su cosmetiquera.

Sin embargo, para lucir perfecta hay que cuidar hasta el último rincón del cuerpo y Belinda lo sabe mejor que nadie, es por ello que también tiene un aceite hidratante en el cabello, mismo que le ayuda a que luzca natural, fuerte y brilloso.

