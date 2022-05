5 vestidos entallados que son perfectos para resaltar la figura al estilo de Cynthia Urias

La hermosa Cynthia Urias ha conquistado el mundo del espectáculo y de la moda, pues al frente de programas como "¡Cuéntamelo ya!", siempre lleva los mejores y más lujosos looks. Al igual que cientos de famosas, la conductora ha encontrado su estilo personal que sirve de inspiración a miles de mujeres que quieren presumir su figura al máximo, justo como lo hace la famosa a sus 42 años.

Por si fuera poco, Cynthia Urias también ha dejado en claro que las mujeres altas también pueden lucir perfectas y sobre todo, ¡en tacones! Y es que la conductora siempre impone moda con los vestidos entallados más bonitos de cada temporada; para ello los combina con las zapatillas ideales para crear una imagen de piernas largas con las que demuestra que quienes miden más de 1.70 metros no tienen que olvidarse de las mejores tendencias sólo por su estatura.

Con el paso de los años, la modelo se ha convertido en todo un ícono de la moda, por lo que sus looks con vestidos entallados no pueden pasar por alto si lo que se busca es lucir perfectas este verano; cabe destacar que el próximo 21 de junio por fin termina la primavera y con ello llegan muchas nuevas tendencias que no se pueden olvidar y Cynthia ya las ha usado todos.

Animal Print

La guapa conductora de televisión sabe mejor que nadie que el estampado perfecto de la temporada es el animal print de leopardo, un diseño que han llevo otros grandes íconos de la moda como Kim y Khloé Kardashian, así como Kriss Jenner, Miley Cyrus, Salma Hayek e incluso royals como Kate Middleton.

Por su parte, Cynthia Urias aprovechó la fiebre por el animal print con un vestido colorido en el que en una base negra destacan tonos como el azul, rosa, amarillo y morado. En un diseño como este se debe tomar en cuenta que la falda debe ser corta y con mangas largas, así como un cuello con corte en "V"; mientras que para agregar unos centímetros extra a su figura, no pueden faltar unas zapatillas rosadas.

Cynthia Urias sabe que el calzado siempre tiene que ser de uno de los colores presentes en la ropa. (Foto: IG @cynthiaurias)

Crochet

Como te hemos contado en más de una ocasión, el verano de este 2022 está marcado por una tendencia que se debe usar tanto en accesorios como en prendas, se trata del crochet que Cynthia Urias ha lucido mejor que nadie con un mini vestido entallado en color blanco, aunque es perfecto para vestir en otros colores neutros.

Para este diseño, la conductora apostó por una prenda en la que el tejido destaca como nunca, pero a diferencia del look anterior, con este dejó al descubierto sus brazos perfectos. Por otro lado, agregó unas sandalias con plataforma en un tono nude que no sólo son magníficas para cuidar la paleta de colores, sino también para ayudar a que las piernas luzcan más largas.

La conductora nunca deja de lado los accesorios como aretes y anillos. (Foto: IG @cynthiaurias)

Cuero

Las famosas han demostrado que el cuero llegó para dominar este verano y aunque una de las prendas virales para usarlo son los pantalones, Cynthia Urias confirmó que en vestidos también se puede lucir perfecta, a la moda y como un toque bastante coqueto y sensual con el que ha cautivado al público y a sus fans.

Algo que hace único a este vestido es que es entallado y se ajusta a cualquier silueta, lo que sin duda alguna permite lucir cada uno de los atributos de la figura, como es el caso de las caderas y una mini cintura. Por otro lado, la modelo destacó con un look como este al usar tacones con pulsera, otra de las tendencias más importantes del momento.

Además del cuero negro, Cynthia Urias afirmó que se puede lucir este material en colores oscuros. (Foto: IG @cynthiaurias)

Vestidos largos

Cabe destacar que desde el verano y hasta el invierno el fucsia se tiene que llevar en todos los looks y eso incluye los vestidos entallados, aunque para ejemplificar esta tendencia, la conductor apostó por un diseño más discreto y largo con el que conquistó las redes.

Este entallado vestido destaca por un cuello alto, mangas largas y una falda a la altura de la rodilla, pero para lograr ese toque coqueto y atrevido, en la falda destaca un escote que deja al descubierto más de la mitad de la pierna izquierda. Con este diseño también se puede presumir una figura perfecta, ya que permite que se marque la cintura y además las piernas lucen kilométricas.

Cynthia Urias sabe que colores así de llamativos se tienen que combinar con tonos metálicos, como es el caso de sus sandalias. (Foto: IG @cynthiaurias)

Con transparencias

La última de las apuestas de Cynthia Urias es un vestido negro con transparencias en las mangas que le ayudan a dar ese toque sensual; mientras que para el resto de la prenda, se observa un corte ligeramente holgado, pero que a la vez permite marcar y definir la cintura y es por ello que forma parte de esta lista.

Además, para usar un color como este en verano, la conductora dio una importante cátedra de estilo en la que combinó el vestido con unas coloridas sandalias de flores y, por supuesto, con pulsera, para no dejar de lucir a la moda.

(Foto: IG @cynthiaurias)

SIGUE LEYENDO

5 mini faldas ideales para usar este verano, según Tania Rincón

Bikinis brasileños de colores intensos para atraer todas las miradas en la playa como Manelyk

5 looks con maxifaldas ideales para los cambios de clima con los que Natalia Téllez luce fabulosa