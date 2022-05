Bikinis brasileños de colores intensos para atraer todas las miradas en la playa como Manelyk

Aunque las vacaciones de Semana Santa ya pasaron, muchas personas aún piensan en darse una escapada a la playa, especialmente ahora que muchos universitarios están próximos a terminar el ciclo escolar, así que si tú eres una de las chicas que quiere causar sensación en la playa, no te pierdas esta cátedra de estilo que dio la ex Acapulco Shore en redes sociales.

Pues, además de Karime Pindter, Manelyk González es otra de las participantes de este reality show que más ha dado de qué hablar, prueba de ello es que su popularidad la hizo llegar a tener su propio programa en compañía de su expareja, Jawy.

Sin embargo, debido a presuntas infidelidades por parte de su galán, la polémica estrella de Instagram decidió dar por concluida su relación con el también exintegrante del show de MTV.

Pero si has seguido su carrera de cerca, sabrás que la influencer no ha dejado de brillar en la televisión, pues luego de participar en la primera temporada de 'La Casa de los Famosos', ahora se encuentra concursando en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', donde ha hecho gala de sus mejores pasos y outfits, aunque en esta ocasión nos centraremos en sus looks playeros.

1. Conviértete en una sirena peligrosa con los bikinis azules

Si te gusta divertirte y adquirir un bronceado perfecto, los bikinis brasileños son la mejor opción para ello, ya que gracias a su estilo dejan una sexys marcas en tu piel.

Pero si prefieres que tu bronceado sea total, este tipo de bikinis tienen la ventaja de ser fáciles de poner y quitar, por lo cual, no batallarás con esto al momento de tomar el sol y lucir como toda una sirena peligrosa.

Manelyk impacta con increíble bikini azul

2. Complementa tus mejores bikinis con sexys pareos

Si quieres volverte una diosa de la playa, algo que puedes hacer es seguir el consejo de Manelyk y ponerte un increíble bikini rojo, el cual, además de resaltar tu tono de piel, te permitirá añadir diversos complementos a tu look playero.

Así, ya sea que optes por unos lentes de sol, un sombrero o un pareo, tu look se volverá el más original de cualquier pool party en la que quieras deslumbrar.

Manelyk presume cuerpazo con increíble bikini carmín

3. Bikinis con tiras, el último grito de la moda

Un básico que no puede faltar en tus próximas vacaciones son los bikinis con tiras; recuerda que los hay de muchos estilos y colores.

Lo importante es llevar esta tendencia y adaptarla a tu estilo, permitiendo que te luzcas en la playa sin dejar de portar la esencia que te caracteriza.

Manelyk es fan de este tipo de bikinis ¿te atreves a usarlos?

4. Aprovecha los estampados en los bikinis rosados

El rosa es un color tierno, femenino y sobre todo, versátil; así que si quieres conquistar a alguien con tu outfit, lo ideal es llevar un bikini rosa.

Pero para darle un plus a tu look, algo que puedes hacer es llevar un traje de baño con coquetos estampados, tal y como lo hace Manelyk en esta foto.

Este tipo de bikinis son perfectos para el verano

5. Fiusha: El color de la temporada

Si el estampado no es para ti, recuerda que en esta primavera un color que viene con mucha fuerza es el fiusha, así que no dudes en portarlo en tus mejores trajes de baño.

Para darle un toque más sensual, puedes llevar un bikini brasileño, pero si este estilo no te encanta, puedes probar con otros tipos de trajes de baño y llevar aquel que además de hacer que luzcas fabulosa, te de confort y seguridad al momento de nadar.

Manelyk es la reina de los bikinis

