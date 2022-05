Mariana Echeverría luce espectacular con el traje de baño completo ideal para todas las tallas

Si quieres lucirte en tus próximas vacaciones, algo que tienes que tomar en cuenta para lograrlo es el tipo de traje de baño que seleccionarás para coronar tu pasarela por la playa o la alberca.

Así que si todavía no tienes idea de cómo verte sensual sin dejar la comodidad de lado, tenemos para ti una recomendación que además de dejarte lucir tus curvas, te permitirá ser la reina de las vacaciones.

No importa si eres curvy o fitness, este tipo de traje de baño es ideal para todas las mujeres y lo mejor es que combinado con los accesorios correctos, puede crear todo un multifacético look de playa.

Recuerda que unas sandalias playeras o un pareo colorido pueden hacer la diferencia. Lo importante es adaptar a la prenda a tu estilo, tal y como demuestra Mariana Echeverría en esta sexy pic.

Mariana Echeverría se robó las miradas con este increíble traje de baño completo

La gran ventaja de este traje de baño es que gracias a su estilo permite que tu busto tenga un mayor soporte, sin que esto implique que tus boobs se aplasten, de hecho, gracias al escote pueden lucirse bastante si tu intensión es presumirlas.

Y no te preocupes si tienes grandes o pequeños atributos, recuerda que los escotes no son solo para quienes tienen grandes pechos. Incluso, conviene recordar que entre menos prominentes sean tus senos más factible es que uses pronunciados escotes sin temor a verte demasiado atrevida.

Además, el vuelo del discreto moño que este traje de baño completo tiene en sus tirantes, permite que cada detalle de tu atuendo esté cubierto, dando un toque de feminidad a cada rincón de tu outfit.

No olvides que un traje de baño completo como el que modela Mariana Echeverría puede ser complementado con lentes de sol obscuros o tornasol para darle un toque más casual al atuendo, aunque también se vería muy elegante si se le agrega un sombrero de ala ancha.

¿Con que accesorios se te ocurre que combinaría el traje de baño de Mariana Echeverría?

SIGUE LEYENDO:

Mariazel y Mariana Echeverría son las protagonistas de los mejores MEMES de 'Me Caigo de Risa'

¿Ivonne Montero anduvo con Sebastián Rulli? Ella dice que el actor la usó para ganar fama en México