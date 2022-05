Aracely Arámbula da cátedra de estilo con 5 bikinis estampados perfectos para verano

El próximo 21 de junio por fin llegará el verano, la temporada favorita de miles de personas ya que además de tener el clima perfecto, es el mejor momento para unas vacaciones en la playa, uno de los destinos preferidos de las celebridades y donde dan sus cátedras de estilo para confirmar las grandes tendencias del año, especialmente con vestidos largos, jumpuits y los bikinis ideales para sacar provecho de la figura.

Y si hay alguien que sabe cómo imponer moda desde la playa es la actriz Aracely Arámbula, quien suele llevar los bikinis estampados y coloridos que todas las mujeres de más de 40 años deben lucir para derrochar estilo y demostrar que para lucir perfectas no importa la edad. Además, algunos de sus looks más icónicos son magníficos para usar todo el verano y si en los próximos meses quieres arrebatar todas las miradas, estos son los diseños de trajes de baño que no pueden faltar en tu maleta.

Bikinis rojos

A sus 47 años Aracely Arámbula sigue siendo uno de los grandes íconos de la moda y como tal ha demostrado que los bikinis rojos y con estampados tropicales son la mejor opción para lucirse en la playa. Por supuesto, lo colorido de estas prendas no es lo único que hay que tomar en cuenta, sino también el diseño de los bañadores, con la siguiente foto de Instagram la actriz demostró que una de las mejores opciones es usar tops tipo strapless.

Además, la parte inferior del bikini debe ser de tiro alto y con corte en "V", pues esto ayuda a que la atención se centre en la cintura y que, por lo tanto, la marque más. Asimismo, este diseño permite que las caderas se vean más anchas y perfectas para lograr una silueta de reloj de arena.

Los sombreros playeros son perfectos para elevar el look. (Foto: IG @aracelyarambula)

Bikinis en crochet

Como te hemos contado en otras ocasiones, las prendas de crochet son las preferidas del momento y tanto ha sido el furor que los tejidos causaron que incluso llegaron a los trajes de baño. Por supuesto, la ex de Luis Miguel también los ha vestido para presumir una figura delgada y torneada. Lo mejor de esta tendencia es que permite llevar diseños coloridos y todos los tipos de estampados.

Una de sus opciones para esta tendencia es dejar los bordados para las copas del top y para las bragas; mientras que los tirantes y cintas para amarrar ambas prendas destacan por ser ligeras y bastante reveladoras. Este último detalle también es perfecto para aquellas mujeres que quieren aprovechar al máximo el verano y disfrutar horas bajo el Sol para lograr el bronceado perfecto.

Aracely Arámbula sabe que los lentes de Sol son perfectos para acompañar cualquier bikini. (Foto: IG @aracelyarambula)

Bikinis de lunares y kimonos

Otra de las tendencias de este verano son los kimonos que se pueden llevar en todos los looks, incluyendo aquellos en bikini, que es una de las combinaciones más clásicas para vestir en la playa. Por su parte, Aracely Arámbula, los ha usado en tonos cálidos como el naranja.

En esta foto de Instagram, la actriz lució un traje de baño de dos piezas en color naranja y lunares negros, mismo que combinó con un kimono largo, sombrero playero y accesorios como collares.

La famosa demuestra con este looks que aún en la playa los collares con perfectos. (Foto: IG @aracelyarambula)

Bikinis de tiro bajo

Aracely Arámbula ha dejado en claro que los diseños coloridos son sus preferidos y el verde no se podía quedar fuera de esta lista; cabe recordar que al igual que el fucsia, todos los tonos de verde están en tendencia y para lucir a la moda desde la playa se puede apostar por un bikini como este, sobre todo si se lleva con estampados.

El truco para causar sensación, al igual que la madre de dos hijos, está en buscar modelos de tiro bajo, ya que ayudan a a que la cadera se vea más ancha y, por lo tanto, la cintura destaque en en la figura; en lo que respecta al top, lo ideal es apostar por el corte clásico: el triangular y con cintas para atar por detrás del cuello.

La actriz conquistó Instagram con este bikini. (Foto: IG @aracelyarambula)

Bikinis animal print

El animal print también es una de las tendencias del verano y Aracely Arámbula tiene un look perfecto para darle un toque muy colorido; se trata de llevar el estampado en la parte inferior del bikini, mientras que en el top se puede usar el color negro junto a un rosa neón que acaparará todas las miradas.

Para esta idea, la famosa luce un diseño totalmente diferente a los anteriores y que incluso es perfecto para combinar con pantalones anchos, siempre tratando de dejar al descubierto las bragas del bañador.

Con este top Aracely Arámbula puede pasar de un look casual a nadar en la alberca. (Foto: IG @aracelyarambula)

