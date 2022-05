5 mini faldas ideales para usar este verano, según Tania Rincón

La guapa Tania Rincón ha conquistado al público mexicano por su talento al frente de programas deportivos y del matutino "Hoy", donde con su carisma se ha robado el corazón de todos; sin embargo, no son sus únicas pasiones, pues así en cada uno de sus proyectos e incluso en redes sociales ha demostrado su amor por la moda con los mejores looks de cada temporada. Por supuesto, la conductora ha acaparado todas las miradas por siempre llevar las mejores tendencias y además crear las combinaciones perfectas.

De tal forma que con el paso de los años, Tania Rincón se ha convertido en todo un ícono de la moda que no se puede pasar por alto para este verano, sobre todo si se quieren llevar las mejores tendencias que guarden las vibras de la temporada y que hagan que cualquiera luzca al último grito de la moda y para ello no hay mejor opción que las mini faldas, que según la oriunda de La Piedad, Michoacán, son básicos del guardarropa.

A través de su cuenta de Instagram, la también madre de familia ha demostrado ser una apasionada del deporte, por lo que no sorprende que las mini faldas sean sus prendas favoritas, ya que le permiten presumir unas piernas de infarto, torneadas y marcadas; eso sin contar lo definidas que lucen a causa de los tacones con los que complementa sus looks. Es por ello que la conductora es la mejor inspiración para vestir este verano.

Mini faldas de cuero

Como hemos contado en más de una ocasión, el cuero (o vinipiel) es la tendencia favorita de este verano y son precisamente las famosas quienes han dado cátedras de cómo usar este material de forma correcta. Y si bien es cierto que principalmente suele llevarse en pantalones y shorts, las faldas también son una excelente opción para lucir a la moda; por supuesto, Tania Rincón tiene los mejores diseños para lucir preciosa.

Una de sus ideas es usar una mini falda bicolor en blanco y negro, que se debe llevar a la altura de la cintura para estilizar la figura. Además, los tops con transparencias son ideales para dejar al descubierto un cuerpo ejercitado, ya que permite ver unos brazos fuertes y un abdomen de acero.

Por otro lado, el cuero se puede llevar en otros colores como el morado, pero con diseños clásicos, un ejemplo es el cierre delantero en todo lo largo. Para looks como estos, la experta en deportes ha apostado por blusas casuales y coloridas que ayuden a dar esa vibra veraniega.

Las mini faldas son perfectas para crear looks monocromáticos. (Foto: IG @taniarin)

Tania Rincón sabe que combinar el color del calzado con alguno de los tonos presentes en el resto del look. (Foto: IG @taniarin)

Estampados tropicales

Durante el verano no pueden faltar los estampados tropicales y la conductora de "Hoy" lo sabe mejor que nadie, aunque no sería sorpresa verla con colores más encendidos, esa imagen veraniega también se puede lograr con tonos pastel como es el caso de este look monocromático.

Para ello, lució una mini falda azul con estampado de flores en el que es posible notar la presencia de otros colores como el amarillo y el verde. Además, para darle esa imagen casual una camiseta corta y oversize es la mejor opción.

Para elevar el look no sólo son necesarios los accesorios, sino también el calzado ideal como unos tacones. (Foto: IG @taniarin)

Mini faldas con blazer

Por otro lado, para outfits más formales y que son perfectos para algún evento este verano, Tania Rincón tiene la combinación perfecta con una mini falda y blazer en azul bebé; para estilizar el atuendo, una blusa blanca y fajada dentro de la falda es esencial para darle el toque final al look.

Algo que no puede pasar por alto es que aunque los blazers oversize están de moda, lo ideal es que para looks como este se usen en la talla adecuada, ya que logrará dar una imagen más formal y elegante.

Para lucir unas piernas más largas se pueden usar zapatos nude. (Foto: IG @taniarin)

Mini faldas con detalles

Finalmente, Tania Rincón ha presumido que este tipo de prendas también pueden llevarse con diseños como fruncidos, un detalle que es perfecto para las personas con poca cadera, ya que ayudan a que la zona se vea con mayor volumen y, por lo tanto, cree el balance perfecto con el ancho de los hombros.

Asimismo, para quienes prefieren pasar desapercibidas y con colores más neutros, la conductora jugó con dos colores claros que pocas personas se atreven a combinar: el café y el azul.

Tania Rincón aplica la regla de los tres colores complementarios para estilizar sus looks. (Foto: IG @taniarin)

