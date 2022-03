¡Famosas lo confirman! Las canas son tendencia y estos son los cortes para lucirlas

Desde hace un par de años llevar el cabello al natural, incluyendo las canas, ha ganado mucha popularidad hasta convertirse en una de las tendencias de belleza preferidas de las mujeres, quienes no han dejado de presumir sus melenas blancas o grisáceas con mucho orgullo y ahora las famosas dieron una importante lección de cómo se deben lucir con estilo.

Pues este domingo en los Critics Choice Awards 2022 varias famosas aparecieron para demostrar cómo y con cuáles cortes de cabello se deben acompañar las canas para lucir perfectas y al último grito de la moda. Y es que cada vez está más claro que la edad no es impedimento para lucir elegante y preciosa.

Sin embargo, esta imagen no se logra así de fácil y si lo que buscas es descubrir cómo te puedes sumar a esta tendencia de dejar de cubrir las canas con tintes o mechas, basta con voltear a ver los looks de Halle Berry, Rita Moreno y Jean Smart para el importante evento en el que “The Power of the Dog” se llevó el título a Mejor Película.

¿Tienes el pelo fino? Dense Pixie es el corte ideal para sacarle provecho este 2022

Con cabello corto; así puedes presumir tus canas

Anteriormente te hemos revelado todos los secretos que necesitas para cuidar y lograr que tu cabellera luzca un tono uniforme, además de algunas técnicas como el grey blending con el que las canas se pueden lucir al natural; sin embargo, puedes hacer más por tu imagen al agregar un corte de pelo que esté en tendencia y que te favorezca según tu tipo de cara.

Y para que luzcas como toda una celebridad, retomamos los looks que las famosas llevaron este domingo en los Critics Choice Awards 2022 en los que destacan melenas cortas, ideales para las mujeres con el pelo fino, así como aquellas a la altura de la barbilla y con flecos, los grandes protagonistas del año.

Por un lado, Jean Smart, quien fue premiada como Mejor Actriz en Serie de Comedia por su papel en “Hacks”, deslumbró a todos al dejar ver que poco a poco está logrando su transición a las canas y para ello basta con buscar la técnica correcta, pues además del grey blending, puedes optar por el balayage invertido u otros efectos de color con mechas que se asemejan con los tonos naturales de la melena.

En el caso de la famosa, mezcló tonos rubios claros con otros más dorados hasta lograr esfumar las canas, pero sin desaparecerlas por completo. Para continuar con su look, agregó un corte lob recogido hacia atrás y con un fleco lateral.

(Foto: Instagram @alicedegnwiffert)

Por otro lado, Halle Berry llegó a la alfombra roja con el cabello blanco y uniforme que lució aún más gracias al volumen en la parte superior de la cabeza y con un fleco de lado de lo más sutil.

Además, dejó en claro que para lucir con estilo en 2022 es necesario lucir un corte pixie que resulta perfecto para las mujeres con el pelo fino; en su caso, optó por dejar la parte superior de la cabeza con mechones más largos, que ayudan a formar el fleco, mientras que los laterales son muy cortos y casi pegados a la cabeza.

Y al igual que en el caso de su compañera actriz, demostró que la transición a las canas no tiene que hacerte lucir descuidada, sobre todo si el pelo aún mantiene en gran parte su color natural. Para ello, la ganadora del premio See Her se lució con un tinte gris platinado en la parte superior de la cabeza, mientras que en los laterales lució su cabello negro.

(Foto: Instagram @celeebssnews)

Por su parte, Rita Moreno fue quien más deslumbró al dejar en claro que las canas sí están de moda y que se pueden llevar ¡en toda la cabellera! Y al igual que las otras dos famosas, demostró que no hay mejor tendencia que los cortes de cabello mini, al lucir un corte pixie con capas.

Incluso, no se quedó fuera de la tendencia de los flecos, ya que con uno lateral y de lo más sutil logró afinar y alargar su rostro, ya que en la parte superior de la cabeza se agregó mucho volumen.

(Foto: Instagram @beyouteaonly)

