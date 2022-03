Critics Choice Awards 2022: Esta es la lista completa de ganadores

Las salas de cine abrieron sus puertas y los eventos más importantes en la industria del entretenimiento retomaron las alfombras rojas, entre ellos destacan los Critics Choice Awards donde se reconoce a lo mejor del cine y la televisión con series que han dejado huella.

Este domingo 13 de marzo se llevó a cabo la 27 entrega de los Critics Choice Awards en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles, California, donde celebridades desfilaron por la alfombra roja antes de comenzar la premiación y Selena Gómez fue una de las que resaltó con un impactante vestido rojo.

Los Critics Choice Awards brindan un acercamiento de lo que se podrá esperar en los Premios Oscar, pues más de 400 críticos de cine y televisión en todo el mundo votaron para elegir a los nominados y ganadores de este 2022.

Ganadores en los Critics Choice Awards

Una de las categorías más importantes en los premios es la de Mejor película y “The Power of the Dog” fue la que se llevó el galardón este domingo por encima de otras cintas como “CODA” o “Belfast”, ésta última no se va con las manos vacías al llevarse el premio por Mejor elenco, Mejor guión original

Will Smith se llevó el galardón como Mejor actor por “King Richard”, mientras que la actriz Jessica Chastain fue reconocida en la categoría Mejor actriz por “The Eyes of Tammy Faye”.

La actriz Halle Berry recibió el premio See Her con el que se reconoce a las mujeres que han dejado huella en la industria, momento que aprovechó para enviar un poderoso mensaje donde reconoce la labor de las mujeres en el cine.

"Estoy agradecida de vivir en esta época donde las mujeres se están revelando y estamos contando nuestras propias historias, porque nosotras vamos a escribir, producir, dirigir. Si somos lo suficientemente valientes, la protagonizaremos. Todo al mismo tiempo. Usaremos nuestra inteligencia emocional para contar historias que no quepan en las nociones establecidas, que nos muestren por completo”, señaló.

Mejor Director

Jane Campion - “The Power of the Dog”

Mejor Actor de Reparto

Troy Kotsur - “CODA”

Mejor Actriz de Reparto

Ariana DeBose - “West Side Story”

Mejor Actor/Actriz Joven

Jude Hill - “Belfast”

Mejor Guión Adaptado

Jane Campion - “The Power of the Dog”

Mejor Fotografía

Ari Wegner - “The Power of the Dog”

Mejor Edición

Sarah Broshar y Michael Kahn - “West Side Story”

Mejor Diseño de Vestuario

Jenny Beavan - “Cruella”

Mejor Diseño de Producción

Zsuzsanna Sipos y Patrice Vermette - “Dune”

Mejor Score

Hans Zimmer - “Dune”

Mejor Canción

“No Time to Die” - No Time to Die

Mejor Maquillaje y Peinado

“The Eyes of Tammy Faye”

Mejores Efectos Visuales

“Dune”

Mejor Película Animada

“The Mitchells vs the Machines”

Mejor Comedia

“Licorice Pizza”

Mejor Película Extranjera

“Drive My Car” - Japón

Mejor Serie de Drama

“Succesion”

Mejor Actor en Serie de Drama

Lee Jung-jae - “El Juego del Calamar”

Mejor Actriz en Serie de Drama

Melanie Lynskey - “Yellowjackets”

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama

Kieran Culkin - “Succession”

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama

Sarah Snook - “Succession”

Mejor Serie de Comedia

“Ted Lasso”

Mejor Actor en Serie de Comedia

Jason Sudeikis - “Ted Lasso”

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Jean Smart - “Hacks”

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

Brett Goldstein - “Ted Lasso”

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

Hannah Waddingham - “Ted Lasso”

Mejor Serie Extranjera

“El Juego del Calamar”

Mejor Especial de Comedia

“Bo Burnham: Inside”

Mejor Talk Show

“Last Week Tonight with John Oliver”

Mejor Serie Animada

“What If..?”

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película Hecha para TV

Kate Winslet - “Mare of Easttown”

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Película Hecha para TV

Jennifer Coolidge - “The White Lotus”

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada o Película Hecha para TV

Murray Bartlett - “The White Lotus”

Mejor Película Hecha Para TV

“Oslo”

Mejor Serie Limitada

“Mare of Easttown”

