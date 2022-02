Estos hábitos te hacen subir de peso; evita hacerlos durante la noche

Después de que llegamos a los 40 años, el cuerpo y nuestro metabolismo cambia, se hacen más lentos y ya no es tan fácil tener el mismo estilo de vida que a los 20. Por esa razón es importante modificar algunos hábitos que se tienen, especialmente en las noches.

Estos hábitos que tienen que ver con nuestra alimentación, nuestro descanso y la forma en la que cuidamos nuestro cuerpo, pueden hacer que subamos de peso de manera muy rápida y ese peso ya no será tan fácil de recuperar.

Todo se trata de costumbre y de saber qué es lo que nos afecta más y que no lo sabemos. Recuerda que nuestro metabolismo cambia y ya no es tan fácil volver a bajar el peso que se gana, después de los 40 años. Por esa razón, te decimos cuáles son los 4 hábitos que debes evitar a toda costa, especialmente en las noches.

Estos hábitos te hacen subir de peso en las noches

FOTO: Twitter

Los hábitos que te hacen subir de peso en la noche

1.- No cenar

Tan malo es comer mucho o comer mal, como es el no hacerlo. Si no cenas, tus órganos se mantendrán activos y necesitarán un gasto de energía, misma que tomará de la masa muscular. La pérdida de músculo provoca que nuestro cuerpo consuma menos calorías en reposo, afectando al metabolismo y provocando un efecto distinto al que buscamos.

2.- Cenar y dormir inmediatamente

Tu cuerpo necesita digerir la comida. Es importante no cenar muy tarde, no hacerlo con comida muy pesada y no dormir inmediatamente después de haber comido. El comer pesado y después dormir te podría hacer subir de peso de manera considerable.

Después de cenar, deja que el cuerpo digiera la comida

FOTO: Twitter

3.- Comer picante por la noche

El picante no es recomendable para consumirse por las noches, porque genera mala digestión y eso hace que no descanses bien. Lo mejor es no incluirlo en la cena.

Comer picante en la cena no es recomendable

FOTO: Twitter

4.- Utilizar el celular

Si antes de dormir revisas tus redes sociales o tu correo, no lo hagas. Esta práctica te quita el sueño, reduce tu calidad de descanso y puede provocar hambre. Es un cículo vicioso innecesario, si quieres bajar de peso.

Deja de usar el celular antes de dormir

FOTO: Twitter

SEGUIR LEYENDO:

¿Cómo consumir la cúrcuma para mejorar la memoria?

Gastritis: estos son los alimentos claves que debes evitar

Fortalece tus músculos y huesos con 5 ejercicios ideales para mayores de 40 años