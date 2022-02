La soltería es una oportunidad para descubrir que las personas son autosuficientes en lo emocional, asegura Antonieta Barragán

Antonieta Barragán, periodista y académica de la UNAM, dijo que la soltería se convirtió en una opción, en una alternativa viable de vida.

"Desde los 90 en Europa ya se había comentado la tendencia que se estaba dando, en América Latina todavía era incipiente, cuando hice la investigación en el 2000-2002, y que se convirtió en un libro, ya había bastantes pistas que nos decían que tarde o temprano se iba a dar una disminución de matrimonios y el crecimiento de separaciones y divorcios", detalló.

En entrevista para el Informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio, la también autora del libro "Soltería: elección o circunstancia" indicó que empezó a crecer la posibilidad de que la gente elija la soltería.

Agregó que estas generaciones dieron un giro drástico a la estructura familiar, "creo que es la parte más subversiva y de ruptura que se ha dado como civilización, a veces no se dimensiona muy bien, y se piensa que solamente es un tránsito, pero estamos ante la gran ruptura de la estructura familiar".

Abundó que estamos ante un reacomodo de decisiones, en una generación que se está replanteando la vida conyugal.

De acuerdo con la periodista, hay teóricos de la llamada soltería contemporánea que se han encargado de investigar durante los últimos 20 o 25 años estos cambios y aseguran que es la gran oportunidad de descubrir que las personas pueden ser autosuficientes en lo emocional.

"Esto es sumamente revolucionario, porque cuando te dicen que tienes que depender de una pareja, se compromete no solo la libertad, sino también la estructura emocional de las personas".

Agregó que la supremacía del matrimonio se impuso como un valor ético y objetivo de vida, y quien no cumplía con esa expectativa era sometido al linchamiento, incluso había un pudor en las personas de manifestar que no querían casarse, que no querían entrar a esa estructura.

Aclaró que no tener pareja no significa que las personas deban aislarse ni involucrarse emocionalmente con la sociedad.

Finalmente, señaló que en el marco del Día del Soltero (13 de febrero), impartirá en la UNAM el curso “Ser singular en una sociedad plural”. Se llevará a cabo en línea el 27 de febrero, 2, 7 y 9 de marzo.

