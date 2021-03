Las mentiras de la industria del porno que causan problemas de pareja

La industria de la pornografía es una de las más grandes en el mundo. Los grandes sitios que contienen este material pueden recibir hasta 40 mil millones de visitas al año, es decir, un poco más de 80 mil visitas por minuto.

Y aunque podríamos prensar que la pornografía es sólo para las personas solteras, esto no es cierto. Mucha parejas utilizan este recurso para estimular su vida íntima y hacer más placentera la relación. Estadísticas globales reflejan que el 81 por ciento del tráfico en sitios de pornografía viene de personas entre 18 y 35 años de edad, es decir, que son sexualmente activas.

Pero para poder consumir estos productos es necesario saber separar la fantasía de la realidad. Y aunque parezca algo obvio, no todas las personas son conscientes que las cosas que suceden en este tipo de videos no son así en el día a día. Si no se detectan estas mentiras del mundo de la pornografía, pueden crearse varios problemas en la vida de cada personas y también en lo que se refiere a las relaciones de pareja.

La mentiras de la industria de la pornografía

Los lugares en donde se puede ver pornografía reflejan una historia ficticia, con cosas que no suceden en la realidad y que pueden afectar nuestras relaciones interpersonales si no somos capaces de encontrar esta diferencia. Entre las mentiras más significativas de esta industria podemos encontrar:

El sexo no siempre se ve del mismo modo ni tiene duraciones o procesos iguales. Los cuerpos de las personas no tienen que lucir igual a los de los actores que salen en estas producciones.

No distinguir la ficción de la pornografía con la realidad puede crear un problema de pareja

FOTO: Twitter

En la industria pornográfica no siempre existe consentimiento. Es necesario distinguir que esto es una ficción, porque de otro modo pueden haber consecuencias graves si se piensa que así funciona la realidad.

La ausencia de preservativos. Para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual es indispensable que las parejas utilicen preservativos. Lo que vemos en la industria de la pornografía es un montaje y se tiene que ser consciente que es un problema de salud que se debe evitar.

En la industria pornográfica el 100 por ciento de los actores tienen cuerpos envidiables. No es así en la vida real. El tamaño, las proporciones y la apariencia no siempre es así, en realidad, es muy por encima de la media de las personas.

Personajes femeninos con clímax rápidos, sin estimulación. El placer femenino no es casual y necesita estimulación y conocimiento para poder tener éxito. En la industria del porno cualquier persona puede llegar al clímax en unos cuantos minutos.

El mayor problema que puede generar en la relación de pareja al consumir pornografía es que a la hora de tener un encuentro real, se dificulte conectar con la situación. Incluso en las parejas puede haber confusión, si no se sabe distinguir que lo que es fantasía y lo que sucede en la realidad.

gka