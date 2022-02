Red flags: ¿Tu PAREJA te ha dicho esto alguna vez?

Algunas veces cuesta darse cuenta que nuestra relación de pareja no está funcionando, si bien identificamos que hay ciertas conductas o expresiones que no hacen más que dañar nuestra autoestima, no sabemos cómo reaccionar ni qué hacer.

Se tiene la idea de que si nuestra pareja nos dice o hace ciertas cosas es porque "nos quiere", incluso aunque estemos seguros de que algo no está funcionando, encontramos la manera de justificarlo por temor a reconocer que la relación no es sana y lo más sería terminar.

Aquí te enlistamos algunas de las red flags (banderas rojas) que no debes ignorar, podrían ser claras señales de que te encuentras en una relación de abuso emocional. Haz caso a tu mente y a tu cuerpo, sentir angustia o ansiedad cada que tu pareja pronuncia ciertas frases, no es normal y no se deben romantizar.

1. "No voy a cambiar, así soy"/ "Acéptame como soy"/ "Ni tú ni nadie me hará cambiar mi forma de ser"

Si esta frase la ha pronunciado tu pareja en más de una ocasión durante una discusión, ten cuidado, es una clara señal de su falta de empatía e interés por tu bienestar mental. Esta frase suelen decirla para hacerte saber que su comportamiento siempre será el mismo te afecte o no. No tiene la intención de mantener una convivencia sana y en la que diálogo y la escucha sean los motores para el buen funcionamiento de su relación.

2. "¡Exageras, no es para es tanto!"/ ¡Estás loco/a, exageras!"

Si tu compañero o compañera te ha dicho esto tras haberle comunicado que un comentario o comportamiento suyo te hirió, debes tener cuidado, está minimizando lo que sientes y, claramente, no se quiere responsabilizar de las repercusiones de su conducta. En una relación sana debe existir la apertura para cambiar aquello que está alterando la buena convivencia. Las necesidades de ambos son importantes y deben ser tomadas en cuenta.

3."¡No llores, eres muy sensible!"/ "¡Qué sensible eres! De todo lloras"/ "¿Otra vez vas llorar?, ya no puedo decirte nada"

Si más de una vez te ha hecho llorar, ya sea por el modo en que te habla o por lo que te dice, no debes ignorarlo. Si bien es cierto que hay momentos en que las personas dicen o hacen cosas sin la intención de dañarte, cuando esto se vuelve una constante, no debe dejarse pasar. Si tu pareja no tiene el tacto para expresarse o no lo importa cómo te puede hacerte sentir, sería importante analizar si la relación va por buen cauce o se están normalizando conductas de abuso.

4. "Eso no importa", "no es relevante", "Ahora eso no importante"

Si cada vez que intentas establecer límites en tu relación, tu pareja te responde con frases como estas, ¡cuidado! Es evidente que no tiene la disposición para atender tus necesidades y dejar de hacer lo que afecta. La falta de empatía ante lo que sientes o piensas, indica que tu compañero solo se interesa en sí mismo, aunque pueda causarte sufrimiento.

