5 errores comunes que debes evitar para no perder al amor de tu vida

Las relaciones de pareja nunca son del todo perfectas, al unirse dos personas existen muchos factores que podrían llevar el noviazgo o matrimonio al fracaso. Pero, existen errores comunes que es mejor evitar para no perder a esa persona especial que podría ser el amor de tu vida.

Algunos afirman que el secreto para que una pareja tenga éxito está en aprender a resolver los problemas como un equipo, e identificar las fallas y los errores para no repetirlos. La vida en pareja es un reto, y la adaptación de dos mundos diferentes y de dos formas de ver y vivir la vida, implica mucho compromiso y amor real.

1. Sentir celos de todos y de todo

Hacer una escena de celos en cualquier parte y por cualquier razón puede terminar tu relación más rápido. Éstas conductas pueden traer a la relación comportamientos poco sanos que a la larga podrían generar hasta trastornos psicológicos, pues existen celos comprensibles, pero los celos no deben tomar el control de tu relación.

2. No tener un plan claro

Como otras cuestiones en la vida las parejas necesitan un objetivo, algo que las motive a seguir. No se debe dejar todo al amor y no nos ocuparse de las metas como pareja. La insatisfacción puede llegar y el amor no será suficiente para soportar el peso del “tiempo perdido”.

3. Creer que todo está seguro

Creer que nuestra pareja jamás nos dejará y que la tenemos más que segura puede ser un error del que cualquier en una relación se llegue a arrepentir. Esto hace que dejemos de ser detallistas, románticos y la chispa se pierde.

4. No tener límites

Las relaciones tienen límites implícitos bien establecidos, pero hay algunos que tienen que hablarse. Si algo te molesta debes comentarlo y llegar a un acuerdo en el que ambas partes se sientan satisfechas y seguras.

5. Faltar al respeto y perder la confianza

Bajo ninguna circunstancia es aceptable faltarse al respeto, ya sea verbal, física o psicológicamente. Si han llegado a ese punto, de nada sirve continuar, pues lo más seguro es que se encuentren en una relación destructiva. Además, si no confías en tu pareja, la relación simplemente no avanzará.

