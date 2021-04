Si tu pareja es mayor, robará tu juventud; estudio lo confirma

¡Está confirmado! Si tu pareja es mayor que tú, o eres tú el 'asalta cunas', lamentamos decir que estás robando juventud a tu compañero de vida. Pero no solo esto, de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, revelo más información sobre las parejas con evidentes diferencias de edades.

El estudio explica que, a pesar de que las relaciones con grandes diferencias de edad tienden a durar más, en especial si es el hombre el que es mayor, también señaló que puede haber un 'robo' de juventud hacia la persona que es menor. Pero tranquilo, esto no es tan malo como parece.

La asociación explicó que se trata de una adopción de conductas, es decir, si el hombre es mayor que la mujer, obtendrá las mismas costumbres o tradiciones que su joven pareja y esto se debe a que se adapta a la vida de ella. Esto incluso pasa con su mismo sistema inmune.

Tras largos años de pareja o de relación, incluso podrán lucir de la misma edad, pero no por una apariencia física (aunque sí pasa), el estudio se refiere a que ambas personas que conforman a la pareja compartirán los mismos intereses e incluso tendrán hábitos y conductas similares.

OJO: Esto no se trata de que busques a una persona mayor para compartir tu vida, sino que disfrutes lo bueno de tu pareja, si es que tienes. Y si es mayor, igual. Lo importante siempre será que aprendan juntos a caminar al mismo ritmo.

Parejas con evidente diferencia de edades

Nick Jonas y Priyanka Chopra

El cantante conoció a Priyanka y desde entonces quedó flechado por su belleza, pero la cosa no quedó ahí pues contrajeron matrimonio con varias ceremonias. Actualmente viven felices y aunque no han anunciado la llegada de un nuevo integrante, la verdad es que no lo descartan. Priyanka le lleva 10 años a Nick.

Gianluca Vacci y Sharon Fonseca

El magnate de origen italiano se ennovió con Sharon Fonseca, la modelo venezolana que robó su corazón y con quien procreó a la pequeña Blu. La diferencia de edad es muy evidente, pues ella tiene 26 años y él 53.

Irinia Baeva y Gabriel Soto

La pareja ha tenido que sobrellevar diversas polémicas durante su relación, para empezar los rumores de cómo comenzaron a salir, pues él estaba entonces casado con Geraldine Bazán. Sin embargo, la modelo brasileña y el actor mexicano están muy felices y con planes de matrimonio, a pesar de que él es 18 años mayo que ella.