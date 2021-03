5 Tips para tener una RELACIÓN de pareja SANA

Tener una relación sana es un trabajo de todos los días y de ambas partes. Si algo no funciona es porque esta fallando uno de los factores más importantes que debe existir en una relación de pareja, como la comunicación y valores elementales entre ellos, el respeto, la honestidad y la libertad.

Sin embargo, al hablar de relaciones sanas de pajera, no pretendemos dar una falsa impresión de que existen relaciones ideales o imposiblemente perfectas, porque eso no es real. Nos alejaríamos de la realidad, pues todas las relaciones tienen puntos débiles o defectos porque somos personas, no máquinas. Al igual que todos tenemos errores. Pero lo importante de detectar esos errores es que se trabajen en conjunto. Si hay ese interés por solucionar los problemas entre los dos puede hacer la diferencia entre ser o no una pareja sana.

Una pareja sana

Un gran ejemplo de una pareja unida y fortalecida son Evaluna Montaner y Camilo, pues no solo son una de las parejas más queridas del espectáculo. También constituyen un reflejo de lo que está bien en una relación y cómo construirla aún en la distancia o pese a que se tengan muchos más asuntos que resolver.

La exitosa pareja ha sabido demostrar su amor sin ser blanco de críticas y han fortalecido su relación a base de la comunicación, consistencia y creatividad. Pero son ellos mismos quienes nos dan una cátedra de lo que se necesita para que una relación sea sana:

1. Tener un propósito que trascienda de ambos.

La relación entre ambos hace mejor la vida de cada uno.

2. Saber el lenguaje del amor del otro

Contacto físico, palabras de afirmación, actos de servicio, tiempo de calidad y regalos. Cada persona se siente amada en uno de estos lenguajes del amor. Reconocer cuál es la forma en que nos gusta ser amados a nosotros mismos y después a tu pareja ayudará mucho a que la relación fluya de la mejor manera.

3. Tiempo de calidad

El tiempo de calidad se trata de este momento en el que solo exista la relación, sin importar que pasen todo el tiempo juntos.

4. Decisión y Confianza

Es necesario confesar todo tipo de emociones por las que atravesemos a nuestra pareja, si sentimos enojo, o tristeza o simplemente no nos sentimos bien, hay que tener la decisión y la confianza para comunicarlo a nuestra pareja.

5. Cada relación es diferente

Es importante saber que muchas cosas que pueden funcionar en una pareja puede que no sean necesarias en otra pareja, y eso es completamente normal porque cada persona es distinta y entre las pluralidades surge también la imaginación.

Así que ya sabes, si estás en una relación que está atravesando un mal momento, puedes recurrir a uno de los tips que nos dan Evaluna y Camilo para que el amor se sostenga. Aquí te dejamos el vídeo.

