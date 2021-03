Relaciones de pareja: ¿Cómo tener un matrimonio feliz y no fracasar en el camino?

Las relaciones de pareja son quizás uno de los temas más complejos, al final se componen de dos seres individuales con distinta educación, crianza y aprendizajes, pero de cualquier forma, muchos sueñan y luchan con tener un matrimonio feliz, y esto sí es posible siguiendo ciertas claves.

El matrimonio no es el final de un camino, sino una etapa más en la historia de una pareja, pero no asegura que dos personas van a estar juntas o felices por el resto de sus vidas, pero siempre habrá formas de llegar a acuerdos y entendimientos para permanecer unidos y en un ambiente saludable.

Claves para mantener un matrimonio feliz

Uno de los principales consejos que dan los especialistas es no dejar que las molestias o discusiones se adueñen del espacio o tiempo. Es importante aprender a perdonar más allá del ego y entender que todos somos humanos, y por ende imperfectos y podemos cometer errores.

Aunque las personas cambian con el tiempo debes recordar que la persona de la que te enamoraste era muy similar a la que tienes al lado y que esas cosas que te molestan en algún momento hicieron que lo adoraras.

Uno de los principales problemas en un matrimonio puede ser la rutina, causante del deterioro. Es un error pensar que debes hacer cosas excepcionalmente extraordinarias, pero un regalo dado sin razón, una nota de amor o una invitación a ver una película, son todos detalles pequeños que dicen mucho.

La mejor manera de que una pareja sea feliz es si los dos individuos lo son. Foto: Pexels

Pasar tiempo en pareja es importante, pero desaparecer las individualidades puede resultar contraproducente. Deja que tu pareja viva sus sueños y apóyalo, aprovecha esos espacios para vivir los tuyos. La mejor manera de que una pareja sea feliz es si los dos individuos lo son.

Recuerda que tu felicidad no puede depender de nadie que no seas tu, no sería sano y pondría sobre tu pareja una carga muy pesada, lo mejor es amarte y recordar que todo se trata de trabajar en equipo, lo que implica trabajo de ambas partes, pero no tiene porque ser necesariamente complejo.

