Relaciones de Pareja: ¿Cómo aprender a perdonar tras una decepción?

Las relaciones de pareja son hermosas, pero en ocasiones complicadas, los involucrados pueden enfrentarse a situaciones que los obliguen a poner sus orgullos a un lado, escuchar, comunicarse y sobre todo aprender a perdonar, pero no siempre es fácil. Por eso te daremos algunos consejos de expertos para aprender a perdonar de verdad.

Decir que ya perdonaste algún daño de tu pareja es cosa fácil, lo difícil es sentirlo y vivirlo en realidad. Además, debemos ser consiente de que existe un tipo de fallas más graves que otras. Aunque sin importar la gravedad, es importante aprender a perdonar, no sólo por el bien de la relación, también por uno mismo.

Saber perdonar no sólo resulta saludable para el estado de ánimo y mental, también influye en el bienestar físico. Pero el peor error que muchos cometen es fingir que ya perdonaron cuando aún no lo han hecho, situación que los lleva a hacer una herida más grande que no termina de sanar.

Decir que ya perdonaste algún daño de tu pareja es cosa fácil, lo difícil es sentirlo y vivirlo en realidad. Foto: Pexels

Pero ojo, saber perdonar no significa estar dispuesto a quedarse en una relación que solo aporta cosas negativas. También se debe ser consiente de que existen relaciones tóxicas que mejor deberían terminar.

Consejos para llegar al perdón real

Para que sea más fácil llegar al perdón puedes realizar una lista de los errores que ha cometiendo tu pareja, así podrás determinar qué tan grave es esta falta. De igual forma, enlista las situaciones por las que están pasando, así será más fácil observar y analizar para llegar a una conclusión.

Si las personas se encuentras completamente dispuesta a perdonar lo mejor es evitar actitudes negativas. Foto: Pexels

Si amas a tu pareja y piensas que la situación se puede superar lo mejor es el diálogo, y en caso de necesitarlo buscar ayuda profesional, pero si crees que las faltas son graves y repetitivas, es mejor considerar la relación.

Si las personas se encuentras completamente dispuesta a perdonar lo mejor es evitar actitudes negativas, como la venganza, los rencores, recordar continuamente su equivocación, recriminación constante y reprochar lo que ya se platicó.

Lo importante es que al ser una pareja ambos deben estar dispuestos a cambiar patrones de conducta. No repriman sus sentimientos y si es necesario se deben dar un tiempo por separado para lograr sanar.

Para lograr perdonar, no es necesario olvidar la la situación o el conflicto, la idea es recordar el acontecimiento sin dolor.