Hombre se quemó un dedo en un campamento y terminó con las piernas amputadas por peligrosa bacteria, ¿qué le pasó?

La comunidad médica se encuentra conmocionada por el extraño caso de Max Armstrong, un hombre de 40 años de edad que terminó con las piernas amputadas después de que se quemó el dedo pulgar con un sartén. De acuerdo con medios locales, el paciente salió a acampar con sus amigos, pero - por accidente - se quemó mientras cocinaba; aunque el sujeto no l prestó importancia al hecho, días después empezó a presentar síntomas inusuales.

Los reportes médicos indican que Armstrong salió a acampar con sus amigos a Kiowa, Colorado, el pasado mes de diciembre de 2024. En algún momento del viaje, el sujeto se habría quemado un dedo mientras cocinaba con un sartén. Sin embargo, no acudió al hospital sino hasta días después del incidente, cuando comenzó a notar que su pierna izquierda se estaba hinchando.

Cuando el hombre llegó al hospital, los médicos se percataron de que también tenía todas las uñas de los pies moradas, un signo extraño que los alertó de inmediato. Luego de conocer su historial médico - y de realizarle una serie de pruebas -, los especialistas concluyeron que el sujeto había contraído una peligrosa bacteria, la cual llegó a su cuerpo a través de la quemadura que sufrió días antes.

Fue acampar, se quemó un dedo y despertó sin piernas, ¿qué pasó?

El sujeto salió en compañía de sus amigos. Foto: New York Post.

Médicos que atendieron a Armstrong confirmaron que el hombre había contraído la bacteria de estreptococo A, la cual puede llegar a ser mortal si no se trata adecuadamente. Debido a que el hombre ya se encontraba delicado de salud, los especialistas lo indujeron a un coma, del cual despertó 13 días después, para enterarse de que ambas piernas le habían sido amputadas; los médicos dijeron que no pudieron detener la infección y por ese motivo le habrían cortado las piernas al paciente.

Ahora, Armstrong ofreció una entrevista de prensa para medios locales, esto con el objetivo de contar su historia y alertar a más personas sobre el estreptococo A, ya que él no tenía conocimiento previo cuando recibió el diagnóstico: "fue un viaje de caza con amigos que se convirtió en una pesadilla", recordó el hombre de 40 años al recordar cómo fue que, por ir a un campamento, terminó con una infección mortal.

El desgarrador testimonio del hombre que perdió ambas piernas por una quemadura

El hombre recordó que pasó semanas hospitalizado. Foto: New York Post.

"Agarré mal una sartén y mi pulgar tocó la parte caliente, podía sentirla ardiendo mientras la movía a la mesa, pero no quería dejarla caer. No le di mucha importancia porque he tenido quemaduras, raspones y cortes por vivir al aire libre y estar al aire libre toda mi vida. Después de cenar, limpié la quemadura, le puse una venda y la dejé allí. Lamentablemente, la cena fue suficiente para que la quemadura se contagiara de estreptococo A”, dijo Armstrong.

El hombre recordó que mientras sus piernas se hinchaban su quemadura también iba cambiando de color: "la quemadura en mi pulgar se había vuelto bastante fea, se había vuelto negra y parecía que estaba carcomiendo mi pulgar. Los médicos concluyeron que tenía sepsis y me pusieron en coma inducido médicamente", dijo. Finalmente, habló sobre el proceso que vive adaptándose ahora a una silla de ruedas: "al principio, cuando me desperté (del coma), pensé que mis piernas todavía estaban allí y luego me di cuenta de que no era así", sentenció.

