JLo presume su escote más arriesgado con un look de abrigo muy elegante para invierno

El invierno está a punto de iniciar y los looks con abrigo se convertirán en los grandes protagonistas de la temporada, ya que se trata de la prenda perfecta para derrochar estilo y sin morir de frío; aunque existen muchos diseños como los de plumas para una imagen más juvenil, existen otras alternativas para presumir una imagen muy elegante y ahora JLo acaba de demostrar cómo conseguirlo luciendo icónica y robándose todas las miradas gracias a un complemento con escote.

Jennifer López es el gran referente de la moda para mujeres maduras, pues a sus 53 años siempre luce los looks y las tendencias más sensacionales y favorecedoras, y para este invierno no decepcionó a sus millones de fanáticos de todo el mundo. El gran truco de la actriz y cantante fue combinar el abrigo más elegante de sus básicos del guardarropa con un arriesgado escote en la blusa con el que también dejó en claro que no hay edad para derrochar estilo con un toque muy sensual.

JLo es el gran ícono de la moda para mujeres maduras. (Foto: IG @jlo)

A través de sus historias de Instagram, JLo compartió parte de una de sus nuevas sesiones de fotos para presumir que de nueva cuenta será una de las celebridades mejor vestidas del invierno, pues para su atuendo de impacto apostó por las prendas que nunca faltan en ningún clóset, además de mostrar los colores tierra que serán la sensación en los próximos meses y una versión muy atrevida para arrebatar todas las miradas.

En el look de la protagonista de "Marry me" destaca una falda larga y con transparencias, un detalle que no ha dejado de causar sensación en las últimas semanas; sin embargo, esta prenda no es con la que mostró su lado más sensual, pues también vistió una camisa de seda y de botones, pero el factor estrella es que JLo apostó por dejar el diseño completamente desabotonado.

De esta forma rápidamente salta a la vista un escote pronunciado que se extiende desde el cuello y hasta la cintura, es decir, uno de los estilos más arriesgados que ha lucido en los últimos meses, pero que resulta perfecto para presumir su lado más femenino. Por otro lado y con la idea de contrarrestar la piel al descubierto, además de seguir luciendo las tendencias del invierno, la intérprete de "On the Floor" creó el balance perfecto para no perder una imagen elegante.

Este es el atrevido escote con el que JLo conquistó la red. (Foto: IG @jlo)

Para ello lució un abrigo negro que ayuda a crear armonía con los colores del resto de las prendas en las que destacan los tonos tierra; además, esta última pieza es magnífica para hacer lucir más un escote como el de JLo, pero a la vez ayudarlo a lucir menos informal para una combinación tan icónica como esta.

Finalmente, no puede puede pasar por alto que la esposa de Ben Affleck también abrió paso al balance ideal entre lo desenfadado y lo casual, al llevar el rostro con un maquillaje muy natural y con toda la atención en unas cejas perfectas y unos labios nude; mientras que para el cabello el frizz y lo despeinado le dieron los toques finales a la imagen de la actriz.

