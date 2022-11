JLo sube la temperatura con una artística sesión de fotos

El pasado viernes cumplió 20 años el lanzamiento del álbum "This Is Me... Then" y Jennifer López lo recordó en sus redes sociales con una sesión de fotos de ella en ese año. Esta producción es muy significativa la artista porque fue el año en el que comenzó su romance con su ahora esposo, Ben Affleck.

El inicio de Bennifer, como se llama a la pareja de Ben Affleck y JLo, produjo un circo mediático. Por eso el videoclip de esta canción se enfoca en una persecución de los paparazzis hacia ellos. Fue además su flechazo amoroso la principal inspiración para el álbum, que está dedicado a él incluyendo la canción “Dear Ben”.

JLo posando. Fuente: Instagram.

Aunque estaba programado para ser lanzado al año siguiente, este material discográfico se adelantó luego de un error intención de que Tommy Mottola, director de Sony Music Entertainment, que filtró el sencillo principal de JLo, "Jenny from the Block".

El pasado viernes, Jennifer recordó lo que vivió en 2002 y trajo en Instagram momentos de cuando estrenó "This Is Me... Then": "Es una locura verme hablando de mostrarles a mis hijos este álbum dentro de 20 años, ¡y aquí estamos! Mucho ha cambiado... yo he cambiado... pero algunas cosas se han mantenido igual. La vida es un camino poéticamente hermoso y, a veces, roto... #20yearsofTHISISMETHEN ?", escribió en la red social de la camarita.

JLo posando. Fuente: Instagram.

Además de sus lindas palabras, JLo subió una serie de fotografías, en otra publicaión, que la tenían pisando los 33 años, pero que mantiene la misma estética y hermosura que hoy posee. Vistiendo ropa clara y un gorro tejido, se ganó más de 500 mil likes y más de 200 comentarios de parte de sus fans.