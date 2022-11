Esta es la bebida de Kendall Jenner para cuidar su figura de modelo, y no es de pepino

Este jueves 3 de noviembre Kendall Jenner cumple 27 años sus millones de fanáticos, además de su familia (todo el clan Kardashian-Jenner), ya la están felicitando en redes sociales. Por supuesto, más allá de las felicitaciones también se ha hecho un recorrido por su gran salto a la fama desde la infancia con "Keeping Up with the Kardashians" y hasta convertirse en modelo, empresaria e ícono de la moda y la belleza; es por ello que hoy recodamos algunos de sus secretos de estilo de vida para siempre lucir icónica.

Pues si por algo se ha destacado la famosa es por diferenciarse de los cuerpos llenos de curvas de todas sus hermanas; en cambio, Kendall Jenner ha apostado por una figura torneada gracias a la dieta, el ejercicio y otros buenos hábitos. Entre ellos destaca un secreto que no muchos conocen y que la ayudan a lucir una silueta de impacto; se trata de una bebida natural que es perfecta para que el cuerpo pueda eliminar todas las toxinas que ya no sirven, además de quemar grasa y mantener el peso ideal.

Kendall Jenner tiene los mejores consejos para una figura delgada y torneada. (Foto: IG @kendalljenner)

Así que si quieres mantener un estilo de vida saludable al estilo de la modelo más codiciada de todo el mundo, debes seguir sus consejos y además de implementar una rutina de ejercicio de menos de 10 minutos, también puedes tomar esta bebida ideal para cuidar la figura.

¿De pepino?, esto se sabe sobre el té con el que cuida su salud

Entre los fanáticos de Kendall Jenner ya hay un chiste muy personal que tiene que ver con el pepino, pues además de todas las novedades que se vieron en la primera temporada de "The Kardashians", salió a la luz la peculiar forma en la que la hija de Kris Jenner corta este vegetal, un momento que rápidamente se volvió viral en la red y que incluso fue recordado por ella este Halloween con un disfraz.

Sin embargo, el amor por el pepino que tiene la empresaria no es suficiente para llevarlo a su bebida estrella, en cambio, se sabe que todos los días toma un té verde hecho de limón y lemongrass que es ideal para cuidar la salud y mantener el peso adecuado, esto gracias a todos los nutrientes que los ingredientes tienen. A pesar de ello, es importante recordar que antes de realizar cambios en la dieta diaria, es necesario consultar a un profesional de la salud para determinar si esta bebida es perfecta para ti.

Kendall Jenner lo bebe a lo largo del día. (Foto: Pinterest)

De acuerdo con las recomendaciones de Kenny, la mejor forma de tomarlo es cada mañana y después ir a sus sesiones de ejercicio, casi siempre acompañada por su dupla, Hailey Bieber, pero más allá de tomarlo una vez al día, se sabe que la modelo toma su té verde a lo largo del día y las fotos de los paparazzi serían una prueba de ello y es que no sorprende ver que en muchas de las imágenes que se viralizan en la red siempre lleva consigo un termo o vaso. Por supuesto, un truco es no siempre apostar por la misma bebida y de ahí que no sorprenda que en otras ocasiones se le vea con otro tipo de preparados.

Aunque la hermana de Kim Kardashian ha revelado tener una importante adicción a esta bebida, debes de saber que lo ideal es sólo tomarla en la dosis recomendadas y de ahí la importancia de consultar con un profesional de la salud, ya que el té verde tiene contraindicaciones con las cuales en lugar de favorecer al organismo, puede llegar a acelerar el metabolismo de las grasas, o aumentar el ritmo cardiaco. Es por ello que no se recomienda ni durante el embarazo ni en personas con arritmias cardiacas, úlceras y problemas hepáticos.

¿Lo tomarías?, consulta a un profesional de la salud, especialmente si tienes enfermedades. (Foto: Pinterest)

A pesar de ello, se sabe que es una de las bebidas más sanas que las personas pueden tomar gracias a que es rica en antioxidantes y otros nutrientes que en conjunto tienen una larga lista de beneficios para la salud como una mejora a la función cerebral y la inteligencia, reduce el riesgo de desarrollar cáncer, Alzheimer, Parkinson y diabetes tipo 2. Eso sin mencionar lo que puede hacer por la figura al cuidar el peso.

Y es que se sabe que este tipo de bebida ayuda a perder peso y además a reducir el riesgo de obesidad gracias a que aumenta el metabolismo a corto plazo. Asimismo, diversas investigaciones han dejado ver que ayuda a quemar la grasa abdominal que, en conjunto con el ejercicio de Kendall Jenner potencia los beneficios.

