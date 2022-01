Los mejores bares de la CDMX para escuchar música gótica, punk, rockabilly y más

En la Ciudad de México hay bares para todos los gustos musicales, si tú eres de los que prefiere el rock o tiene cierta inclinación por la música gótica o el punk, aquí te compartimos información sobre algunos de los sitios en los que podrás disfrutar de estos ritmos y muchos otros.

El Centro Cultural Real Under

Es un bar ubicado al sur de la ciudad, en el que podrás disfrutar de diversos estilos musicales, desde el postpunk, new wave, hasta música gótica y, los jueves, de toquines de punk, en los que participan bandas nacionales. En este bar además se realizan tributos a bandas emblemáticas como The Cure, Depeche Mode, New Order, Joy Division, y muchas más.

Lo interesante de este lugar es que además de los eventos musicales, también se organizan actividades culturales como talleres de dibujo y color, caligrafía, danza aérea y contemporánea, canto y hasta de inteligencia emocional, además también hay proyecciones de películas. Antes se ubicaba en la calle de Nuevo León en la colonia Romas; sin embargo, ahora se encuentra en Av. División del Norte 3003, Colonia el Rosedal, en la delegación Coyoacán. Cuenta con servicios de alimentos y bebidas.

El Centro de salud

En la calle de Monterrey 136, en la colonia Roma Norte, encontrarás un bar que se caracteriza por su sencillez y un estilo casi que clandestino, se trata del Centro de Salud. Los visitantes podrán disfrutar de pulque, aunque también encontrarán otras be. Aunque es frecuentada sobre todo por personas pertenecientes a la contracultura dark, new wave, synth postpunk, rock alternativo y hasta reggae.

El bar cuenta con dos niveles, en el segundo piso se realizan los conciertos y está la barra principal, donde además se pueden encontrar diversos platillos mexicanos, en tanto que en la planta baja hay varios espacios más en los que a veces se montan exposiciones. Sus horarios de servicios son de martes a jueves de 13:00 a 23:00 hrs, y viernes y sábados de 13:00 a 2:00 horas.

La UTA Bar

La Unión de Trabajadores Anarquistas (La UTA) se ubicaba originalmente en la calle de Donceles 58; sin embargo, ahora se encuentra en Av. Insurgentes Norte 134, Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Es un espacio en el que destacan las decoraciones góticas, pero también eventos musicales de esta escena.

En este espacio se realizan tributos a bandas como The Smiths, Joy Division, Depeche Mode y muchas otras. Cabe señalar que aunque es el lugar favoritos de muchos miembros de la tribu urbana Darks, también es frecuentado por punks, roqueros y hasta por seguidores del pop y otros géneros más comerciales. Cada fin de semana se organizan eventos musicales en los que participan diversos djs, por ejemplo, los viernes están dedicas a la música ochentera.

Dada X Club

Este es otro de los bares más frecuentado por los seguidores de la música oscura, el rockabilly, synth pop, future pop o techno industrial. Se localiza en Av. Cuauhtémoc 39, La Romita, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

En este bar también suelen organizarse performances o proyecciones de películas, así como mercadillos multiculturales gratuitos o el Xolotl Bazar en el que se venden discos, artesanías, ropa y libros. Originalmente, se encontraba ubicado en el Centro Histórico, en donde incluso ofrecieron conciertos bandas de la talla de Amduscia, grupo de electro dark que ha logrado posicionarse en México y otros países.

