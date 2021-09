The Doors: Escucha el DEMO de "Raiders On The Storm" que permaneció INÉDITO por 50 años | VIDEO

The Doors dio a conocer una versión inédita de su clásico "Raiders On The Storm". Se trata de una toma ruda, que sirvió como demo durante el inicio de las sesiones del álbum "L.A. Woman", último grabado con Jim Morrison como miembro de la banda. El tema fue grabado en los Sunset Sound de Los Ángeles.

Se trata de un descubrimiento realizado en las cintas de archivo de la famosa banda estadounidense y que permaneció pérdida durante más de cuarenta décadas.

Obra maestra

Después de un convulsionado año de 1969, The Doors decidieron volver a grabar nuevo material por lo que llamaron a su productor habitual, Paul A. Rotchild, para supervisar los ensayos; sin embargo, abandonó las sesiones al considerar el nuevo sonido de la banda como "música para cocktail". Ante esto, Bruce Botnick tomó las riendas del proyecto.

"L.A. Woman" salió al mercado en marzo de 1971 y representó el último trabajo en contactar con Jim Morrison como vocalista ya que el cantante decidió mudarse a París en donde moriría meses después. De inmediato fue considerado como una obra maestra, así como uno de los mejores trabajos de aquel año. Sigue siendo uno de los discos más respetados de los angelinos.

Edición de aniversario

Para conmemorar los 50 años de su publicación, The Doors anunciaron una mezcla especial, así como la publicación de nuevo material. La caja conmemorativa tendrá tres discos compactos así como un vinil de 180 gramos, además de un libro con notas y fotografías de la banda.

La edición especial de "L.A. Woman" estará disponible el 3 de diciembre, pero ya se puede adquirir a través de la tienda oficial de The Doors. Cabe destacar que desde 2017, la banda ha editado ediciones especiales para conmemorar los 50 años de cada disco. Se desconoce si en un futuro este mismo trato recibirán los álbumes "Other Voices" y "Full Circle", grabados sin Jim Morrison.