Vestido con pantalón: Así se debe llevar esta tendencia para lucir a la moda

Una de las tendencias favoritas del año que ya se veía venir desde mediados de 2021 es el usar vestido con pantalón, una combinación que recuerda mucho a la década de los 2000, cuando todas las famosas llevaban looks en los que estas prendas eran la clave para estar a la moda.

Claro que no sorprende ver que llevar vestido con pantalón regresara este año, pues si eres una fiel seguidora de la moda ya te habrás dado cuenta que muchas tendencias de hace 10 y 20 años estarán muy presentes los próximos meses. Y para que no cometas errores terribles a la hora de armar tus looks, aquí te dejamos algunos consejos.

Pues las las grandes casas de moda como Prada o Giorgio Armani, por señalar algunas, ya presentaron algunas formas de lucir esta combinación que puede variar entre prendas oversize, leggings o skinny jeans. Además, estas ideas son perfectas para ir a la oficina si se agregan blazers y tacones.

Looks monocromáticos

Una de las combinaciones favoritas para llevar es con prendas del mismo color que permitan formar looks monocromáticos en tonos neutros, que además resulta perfecta para lucir en primavera-verano. Por otro lado, el jugar con las texturas de la ropa resultará perfecto para darle un toque más fresco al atuendo.

Una idea es llevar jeans blancos con corte recto y sobre ellos un vestido de lino, una tela que es perfecta para las temporadas de calor. Y aunque el calzado puede variar según el estilo que se desee, una recomendación son las sandalias.

(Foto: @elrincondenagore)

Vestidos largos con botones

Un look más formal y perfecto para llevar a la oficina es combinar un pantalón de vestir con un vestido largo y con botones, pues este último elemento es perfecto para jugar con la imagen al dar la posibilidad de llevarlo totalmente cerrado o sólo con los botones abrochados hasta la cintura.

Si la prenda tiene un cinturón también resultará perfecto para resaltar la cintura; mientras que para dar el toque final se pueden agregar unos tacones negros.

(Foto: @besando_ranas)

Con skinny jeans y flats

Muchos afirman que los skinny jeans son cosa del pasado, pero esta tendencia nos demostró que son la prenda perfecta para lucir hermosos vestidos largos. Es por ello que no sorprende ver este tipo de pantalón tanto para looks formales como casuales.

Algunas ideas para llevarlos son combinarlas con vestidos de tonos claros y agregar color en los zapatos y accesorios; mientras que un vestido blanco puede ser la pieza faltante para combinar pantalones, blazer y zapatillas de un mismo color como el negro y no podemos negar que la idea es genial para ir a la oficina.

Mientras que para algo más casual se pueden agregar diversas formas como líneas y estampados en el vestido, además de jeans rotos y unas sandalias con tacón.

(Foto: @styleimagegroup)

¿Qué pasa con los vestidos cortos?

Aunque no podemos negar que con vestidos largos esta combinación luce perfecta, también se puede llevar con vestidos cortos. Una idea es llevar el pantalón del mismo color, pero en cortes más holgados que los skinny jeans, o bien, con leggings.

Por otro lado, una idea más a la moda es agregar un pantalón transparente como con el que Giorgio Armani llevó esta tendencia a las pasarelas con su colección de primavera-verano 2022.

Vestidos con transparencias

Por otro lado, los vestidos con transparencias aún no salen de temporada y aunque eran el complemento perfecto de hace un par de años, hoy en día se pueden retomar para llevarlos sobre una combinación normal de pantalón con blusa; sin embargo, se debe tener en cuenta que es una combinación menos formal.

(Foto: @libelluleshowroom)

