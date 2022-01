MODA: Pantalones acampanados, así puedes lucirlos con tenis y verte perfecta

Todo el mundo está amando los pantalones acampanados, pues resultan perfectos para llevar con un look casual y hasta algo más formal. Además, su corte holgado es ideal para jugar con el calzado, ya que se pueden llevar unas botas por debajo del pantalón, zapatillas e incluso un par de tenis.

Esta última combinación es ideal para este 2022, en especial si son con plataforma, ya que esta tendencia está de moda y si se trata de tenis hay muchas opciones que le darán ese toque único a este tipo de pantalones holgados.

Así que si aún no tienes pantalones acampanados y tenis, ¡corre por ellos!, no te quedes fuera de una de las tendencias de moda favoritas para este año y luce espectacular. Pues este estilo sólo tiene ventajas, por lo que no es sorpresa que también ayude a estilizar la figura como ninguna otra prenda.

Skinny jeans: ¡Cuidado! Estos son los errores que cometes al usarlos

Aprende a llevar pantalones acampanados con tenis

Uno de los tips más importantes antes de comprar un par de pantalones acampanados es elegir el estilo que se busca dar, pues estos modelos son fáciles de encontrar en tiro alto y a la cadera; este último se ha popularizado desde finales del 2021 y aunque es uno de los favoritos, no da la misma imagen que otros cortes.

Pues los tiros altos ayudan a estilizar la figura e incluso a dar un efecto de vientre plano, mientras que lo acampanado termina de darle el toque chic al look. Prueba de ello, es esta idea para llevarlos con los famosos tenis altos de Converse y para darle un estilo más formal basta con agregar un blazer.

(Foto: @pau_eche)

Esta magnifica idea para llevarlos es de la española Paula Echeverría, quien recientemente optó por un pantalón acampanado en color azul y con botones dorados a los laterales de la cadera, un blazer ajustado del mismo color y una playera blanca y lisa; hasta aquí el atuendo podría verse muy formal, los tenis otorgan ese toque casual.

Aunque los protagonistas son los tenis, de accesorios se pueden agregar arracadas doradas, lentes de Sol y algún bolso negro, para su look Paula Echeverría seleccionó uno de Dior. ¿Qué te parece?

Otra alternativa es usar tenis blancos con un top y unos pantalones en color negro. Como verás, el tiro alto es un elemento que resalta y ayuda a lucir una cintura y caderas perfectas.

(Foto: @styloboutike)

SIGUE LEYENDO

Ángela Aguilar: Los jeans perfectos para presumir mini cintura y estilizar el cuerpo

¡Adiós AirPods! Famosas reviven audífonos con cable para increíbles looks

Moda 2022: Gucci, Dolce & Gabbana y otras marcas que utilizan el horóscopo chino este año