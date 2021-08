Torneos de videojuegos para niños: Tips para que participen de forma segura

Ya hemos platicado aquí de la importancia que han tomado los torneos y competencias de videojuegos para niños y niñas hoy en día. Sabemos que es una actividad relevante para nuestros hijos ya que además de poner a prueba sus habilidades, también les permite autosuperarse en algo que es su pasión e incluso se puede convertir en su profesión a futuro.

Por eso, aquí les vamos a dejar unos cuantos consejos a la hora de inscribir a nuestros hijos en torneos de juegos de video, de los cuales cada vez hay más y en los que seguramente nuestros peques ya están participando.

El primer paso es identificar el juego en el que nuestros hijos quieren participar; Fortnite, Free Fire, League of Legends, FIFA 21, Just Dance y Mario Kart son solo algunos ejemplos aptos para todas las edades; para los gamers en categorías adolescentes hacia adelante, podemos tener Call of Duty Warzone y algunos de peleas como Mortal Kombat, Street Fighter, etcétera.

Identificar bien el juego de nuestro hijo será relevante ya que así podemos conocer, en primer lugar, si el juego es apto para su edad y si tiene los años adecuados para estar participando.

¿Cómo sé si mi hijo tiene la edad para jugar en un torneo de su juego preferido?

Aquí entramos en un punto muy importante a considerar de un torneo, los reglamentos. Los organizadores proporcionan la información en donde detallan las edades permitidas para jugar.

En mi labor como director general de La Academia Mexicana de Esports, en donde también realizamos torneos, muchas veces nos hemos encontrado con jugadores que no leen las reglas, es por eso que es fundamental como padres de hijos gamer, invitarlos a leer, venimos de una cultura que no tiene como hábito la lectura, pero es importante empezar de una vez a cambiar ese rasgo e incentivar a nuestros hijos a tomar un texto y ponerle atención.

Si el torneo no cuenta con un reglamento, ya podemos darnos una idea de la seriedad del organizador, si no cuenta con el elemento más básico de una competencia, seguramente el desarrollo de la misma estará plagado de informalidades e inconsistencias.

De aquí surge la siguiente pregunta:

¿Qué tan seguro es dejar participar a mi hijo en un torneo?

Como padres nos preocupamos de que nuestros gamers se desarrollen en un ambiente seguro, confiable y de respeto, el cual existe en la mayoría de torneos, sin embargo es importante revisar que la competencia establezca varios puntos muy importantes que nos hablan de su seriedad y confiabilidad y son:

Que establezca la elegibilidad de los participantes (edad y residencia)

Que detalle el sistema de competencia

Que establezca los premios y la manera de entregarlos

Que ofrezca una manera de resolver las disputas internas.

Que establezca sanciones tanto a faltas dentro del juego como comportamiento dentro del mismo

Si un torneo no cuenta con las características anteriores, lo más seguro es que no sea de fiar y si nuestros hijos juegan en él, será bajo su propio riesgo.

Imaginemos que nuestros peques entran a un torneo y lo ganan, pero no reciben su premio, si no está establecido en el reglamento cómo funciona este apartado, será fuente de problemas y peor aún, imaginen que nuestros jugadores son ofendidos dentro del torneo y no tienen un espacio donde levantar una queja, será algo a lo que no nos queremos enfrentar.

Muchos torneos ofrecen premios sencillos como elementos dentro del juego, ahí no hay tanto problema, pues se pueden entregar de manera muy simple.

Cuando el torneo ofrece premios más grandes como periféricos, es decir audífonos, teclados, sillas, consolas o hasta dinero, es importante saber que nosotros como padres de menores de edad, debemos dar nuestro consentimiento, así es que también es de vital relevancia analizar cuál será la recompensa y la forma en que se entregará.

Hay muchos torneos gratuitos, diría que son la mayoría, pero también los hay aquellos que cobran la entrada, muchas veces lo hacen para que todos los jugadores aporten a un premio, pero déjenme darles un tip, si cobran, no son oficiales, entonces ya depende de nosotros o nuestros hijos revisar si es confiable basados en los puntos que les comenté y si vale el riesgo inscribirse.

Revisen las actividades en las que están sus hijos siempre con el fin de que tengan las experiencias más positivas posibles ya sea el juego en solitario o los torneos, nuestra meta es ayudarlos a ser felices.

Hasta aquí llegamos con lo referente a los torneos de videojuegos, si desean saber más al respecto, tienen alguna duda o quieren que sigamos con este tema en esta bonita sección, escribanme a mis redes sociales.

Hasta la próxima.