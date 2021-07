¿Por qué terminan las parejas? Te decimos las principales razones de rupturas amorosas

Las relaciones de pareja no son algo fácil de entender, y son muchos los noviazgos y matrimonios que terminan dejando dudas, pero según lo que se ha podido detectar con los años existen razones que se han convertido en las principales para las rupturas amorosas.

Si te ha pasado sabrás que no es sencillo sobreponerse a una ruptura, y para quienes están pasando por eso en estos momentos quizás tendrán todavía muchas preguntas. Pero si todavía no ha ocurrido, pero crees que algo no está bien, puedes seguir leyendo y quizás tratar de cambiar las cosas.

Principales razones por las que terminan las parejas

Los expertos afirman que hay razones que se pueden ver en una gran cantidad de parejas que han terminado, por lo que se han convertido en las principales para que se genere una ruptura. A continuación te dejamos 5 de esos motivos.

Infidelidad

Una infidelidad termina con la confianza en la pareja, y aunque es realmente difícil de reconstruir, se puede hacer. Los profesionales explican que es vital prestar atención al compromiso y buscar ese el equilibrio que no rompa con lo establecido, para así no caer en el problema de buscar lo que no se tiene en el matrimonio o noviazgo.

Comparar la relación

Cuanto peor se crea que está la relación, más feliz parecerán las de los demás. Este es uno de los signos más evidentes de que algo va mal. Para intentar solucionarlo, lo mejor es que la pareja se concentre en su relación en vez de codiciar la de otras personas.

Sólo piensas en ti

Para que una relación sea más sana y feliz siempre tiene que haber un balance entre lo que se da y lo que se recibe. Cuando se quiere conservar una buena convivencia y no terminar lo mejor es pensar en el otro para formar lazos de empatía.

Mentiras

Si la pareja miente u oculta información, lo más probable que al ser descubiertos, comiencen las dudas, y una vez que se pierde la confianza en la persona amada es posible que nunca se logre sentir una estabilidad al lado de la persona, por que de forma permanente se duda de lo que hace o dice.

Falta de comunicación

La comunicación es lo más importante en una relación, sin excepción. Si no se tiene una buena comunicación, no se podrá tener una buena relación.

