Mito o realidad: ¿Es bueno dejar que los niños se ensucien para que NO se enfermen?

Un consejo común que reciben los nuevos padres es el de dejar que los niños se ensucien para que no se enfermen, ya que de acuerdo a la creencia, los menores adquieren mayores defensas al estar expuestos contantemente a los gérmenes. Ahora un estudio ha revelado que tan cierta es esta afirmación.

La llamada “hipótesis de la higiene” afirma que en la primera infancia, los niños que se exponen a determinados microorganismos fortalecen su sistema inmunológico y que, por el contrario, el exceso de higiene, puede generar una menor exposición a los agentes virales que hay en el medio ambiente, de modo que se reduce la resistencia a las alergias y otras enfermedades.

¿La limpieza debilita el sistema inmune?

Científicos del University College of London (UCL) y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, hicieron una investigación en donde se afirma que si bien es necesario exponerse a los microbios, la limpieza también puede contribuir a fortalecer el sistema inmune.

De acuerdo a Graham A. W. Rook, la suposición de que los ambientes demasiado limpios, debilitan el sistema inmunológico de los menores, es falsa, y él junto a Sally F. Bloomfield, dieron tres razones para tener los espacios con una higiene adecuada.

En su estudio publicado en Journal of Allergy and Clinical Immunology, afirma que las defensas no se construyen en la casa, sino que se crean por medio de el vínculo con cada miembro de la familia. "Durante toda la vida necesitamos estar expuestos a estos microorganismos beneficiosos, derivados principalmente de nuestras madres, otros miembros de la familia y el entorno natural”, afirmó el investigador.

Además, destacó que la inmunidad de los niños también se logra por medio de las vacunas. Si los infantes reciben la dosis correspondiente tendrán las defensas que da el biológico y el sistema inmunológico estará listo para enfrentar enfermedades severas.

Como último punto destaca, que los ambientes internos, como los de la casa, no influirán demasiado en el sistema inmunológico, sino que serán los factores externos quienes potencialicen y modifiquen las defensas, por eso no hay pretexto para no tener un hogar limpio y libre de bacterias.