Pop it: El juguete viral de TikTok, en realidad es para tratar la hiperactividad en niños

TikTok se ha convertido en la plataforma estrella de las redes sociales, gracias a la pandemia, los llamados influencers, Tiktokers y videos virales se convirtieron en la forma de entretenimiento favorita durante la cuarentena. Sin embargo, hay challenges o tendencias populares como los Pop it, un juguete que no es para divertirse, sino para tratar la hiperactividad.



Seguramente has visto o te han pedido un "pop it", pero ¿qué es? Al igual que el plástico de burbujas, esta planilla de goma se ha convertido en el nuevo artículo favorito para chicos y grandes, incluso hay diversos diseños, colores y tamaños; sin embargo, hay una gran desinformación al respecto.



Los "Pop it" se han comercializado como un juguete de moda en pleno 2021, incluso son utilizados para los videos al estilo ASMR, es decir, aquel contenido que genera una sensación de relajación.

Pop it: un juguete viral de TikTok para tratar el trastorno de hiperactividad

Si no sabes qué es o si tu hijo te ha pedido este juguete, lo mejor es que te informes. Los Pop it han sido designados como un artefacto para ayudar a regular el estrés y como un método terapéutico, pero TikTok lo ha convertido en una moda viral que se ha comercializado últimamente.



Ahora se vende solo como un juguete, sin explicar realmente su uso y podría incluso hasta disminuir la conciencia sobre los niños que sufren hiperactividad, déficit de atención, ansiedad e incluso autismo.

El funcionamiento de este juguete médico ayuda para aliviar el estrés y desarrollar una mejor concentración con el mecanismo de juego; sin embargo, ha perdido su objetivo, al menos en términos sociales.

Ahora, existen videos y diversos diseños para un fin de mero entretenimiento. Algunos especialistas han criticado este tipo de modas debido a que distorsiona un aparato que fue hecho con otros fines. Caso similar sucedió con los famosos spinners o el slime, que incluso llegaron a resultar tóxicos debido al material con el que son creados.



Su popularidad se ha hecho tan grande que incluso se agotan en las tiendas o puedes encontrarlos en el mercado, aunque no está mal usarlo como una herramienta anti estrés, es importante conocer su verdadero objetivo y ayudar a aquellos niños que sí sufran de algún trastorno como la hiperactividad.