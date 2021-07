Disney Plus: Monsters at Work, la nueva serie infantil inspirada en Monsters Inc.

¿Te asustan los monstruos? Disney Plus lanzó oficialmente Monsters At Work, su nueva serie infantil animada, la historia está inspirada en el universo de Monsters Inc. y es la continuación de la película. A partir de este miércoles, los niños podrán disfrutar de los primeros dos episodios para tener unas vacaciones de susto.

La plataforma de streaming continúa apostando por contenido original para el público más pequeño, además de revivir películas y personajes de hace mucho tiempo. Los fans han esperado por una secuela donde podamos ver a "Boo" y su reencuentro con "Sullivan".



Entre las novedades y estrenos de verano, los niños podrán disfrutar de nuevas aventuras en la planta de sustos, aparecerán nuevos personajes, además de los ya conocidos como la secretaría "Roz".

Monsters At Work, la continuación de Monsters Inc.

¡Prepárate para nuevas aventuras, pocos sustos, pero muchas risas! Disney + estrenó "Monsters At Work" que seguirá las nuevas aventuras de Mike, Sulley y un nuevo monstruo: Tylor Tuskmon.

El protagonista se graduó como el mejor de su clase en Monsters University y desea convertirse en el mejor asustador, por ello llega a Monsters Incorporated para conseguir trabajo, pero para su mala suerte le dicen que los sustos ya pasaron de moda.

Ahora, la fábrica se encarga de crear energía a partir de la risa de los niños, continuando justo en el final de la primera película de Disney. Mike y Sullivan ahora se harán cargo de la empresa.



Por su parte, Tylor es asignado al área de mecánicos para convertirse en el mejor comediante de Monstruópolis. Los episodios semanales se estrenarán cada miércoles, los dos primeros ya están disponibles totalmente doblados al español y con una duración de media hora.

Además, para completar la diversión, los niños podrán seguir las aventuras con la saga completa: Monsters University, Monsters University: Party y Monsters Inc., en ese orden. Hasta ahora, se desconoce si habrá una secuela oficial en película que siga las aventuras de "Boo", quien ha despertado varías teorías del universo Pixar, una de ellas es que se trata de la bruja que sale en "Valiente".