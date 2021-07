Reynisfjara, la playa negra de Islandia, ¿a qué debe su impresionante color?

La playa de Reynisfjara, que se localiza en la costa sur de Islandia, es famosa por su arena negra, columnas de basalto -formaciones que asemejan a un órgano de una catedral y se conocen como Hálsanef- y sus grandes olas.

El origen de la arena negra está en que Islandia es una tierra de volcanes, se explica en el portal Laid Back Trip, y en particular en el de Katla, ya que la lava fundida llega al océano y es un proceso que llevó a la formaciones rocosas, posteriormente se crea arena fina, pero de color negro

El lugar forma parte del pueblo de Vik, el cual se encuentra a unos 180 kilómetros de Reikiavik, capital de Islandia, lo que implica un traslado de aproximadamente dos horas, por lo que se encuentra en una de las paradas obligadas cuando se visita el área de la costa sur.

En 1991, The National Geographic la incluyó entre las 10 mejores playas no tropicales para visitar en el mundo. Además, habrá que recordar que el sitio forma parte de las locaciones de la serie Game of Thrones.

De acuerdo con información de la guía turística de Islandia, en el sitio se pueden observar aves como frailecillo –los cuales se pueden ver entre mayo y agosto en la zona-, fulmarus y araos, y se indica que una parada obligatoria para todo los observadores de aves.

Y se describe que en el camino rumbo a Reynisfjara desde Reykjavík, “se podrán observar cascadas, como de la Seljalandsfoss y Skógafoss, y glaciares, como Eyjafjallajökull y Mýrdalsjökull. Más adelante a lo largo de la costa sur, llegará al Parque Nacional Vatnajökull, en el cual también se pueden observar laguna, desiertos de arena negra y la Reserva Natural Skaftafell”.

Este último sitio fue denominado como parque en 1967 con el fin de proteger su flora, fauna –es un lugar de reproducción de más de 30 aves- y paisajes, su principal atractivo son las cuevas hielo azul, que idealmente sólo pueden ser visitadas en invierno porque en veranos su estructura es inestable, por lo que no se permite la entrada.

