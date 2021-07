¿Cómo evitar el insomnio? Estos remedios caseros te ayudarán a dormir

El insomnio es uno de los trastornos de sueños más frecuentes. De acuerdo con la Mayo Clinic, este padecimiento influye en la disminución de energía, el estado de ánimo y puede llegar a afectar significativamente la salud, el desempeño laboral y la calidad de vida de las personas que presentan esta dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormidas. El insomnio no solo se presenta antes de dormir, también puede ocurrir si alguien se despierta demasiado temprano y no puede descansar las horas suficientes que corresponden a su edad.

A pesar de que el tiempo de sueño depende de factores como la edad, se calcula que las personas adultas deben descansar entre 7 y 8 horas cada noche, situación que no siempre se cumple de esta manera. En la adultez, hay quienes pueden presentar insomnio después de un acontecimiento traumático o niveles elevados de estrés; lo que puede durar algunos días o unas semanas y se conoce como insomnio a corto plazo. Por otro lado, el insomnio a largo plazo consiste en aquellas personas a las que se les imposibilita dormir por un mes o más.

Este trastorno del sueño suele ser más común de lo que imaginas. Foto: Freepik

¿Cuáles son los síntomas del insomnio?

Aunque el insomnio podría solucionarse en gran parte de los casos con un cambio de hábitos, hay algunas personas que requieren medicamento, pues el trastorno de sueño se relaciona con otras afecciones que no son tan fáciles de tratar. Si crees que tu caso no es tan grave, puedes implementar alguna de las recomendaciones que te haremos más adelante. Sin embargo, si tu problema es constante, debes acudir con una persona profesional de la salud para recibir el tratamiento adecuado.

Lo primero que debes hacer es identificar los síntomas. Presta atención a tu rutina de sueño y analiza si padeces insomnio. La dificultad para conciliar el sueño y despertarse después de haber dormido pocas horas son las molestias principales, seguidas de sentir un cansancio extremo después de dormir, irritabilidad, depresión o ansiedad; además de dificultad para concentrarte, lo que se ve reflejado en la cantidad de errores o accidentes que cometes de manera constante.

Despertarte antes de lo planeado podría demostrar que padeces insomnio. Foto: Freepik

Remedios caseros para combatir el insomnio

Aunque el estrés y la ansiedad suelen ser las razones más frecuentes para padecer insomnio, ciertos hábitos cotidianos también pueden estar implicados, por lo que es necesario analizar tu rutina y cambiar aquellas cosas que no están permitiéndote descansar de manera adecuada. Una de las recomendaciones principales es que hagas ejercicio o alguna actividad física que te ayude a regular tus niveles de estrés, liberar energía y deshacerte de la energía que te sobra cuando llega la hora de dormir.

Para lograr tu objetivo y hacer ejercicio, deberás establecer una rutina con la que tu cuerpo se acostumbre a saber cuál es la hora de dormir y de despertar, como se hace con los bebés durante los primeros meses. Si la sensación de sueño no se va durante el día, otra recomendación es tomar una siesta no mayor a media hora para recuperar un poco de energía. Además, deberás evitar consumir bebidas con cafeína después de las 18:00 horas para no alterar todo tu sistema con dicha sustancia. Puedes implementar alguna meditación para relajar tu mente y tu cuerpo, pronto comenzarás a comprobar los resultados.