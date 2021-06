¿Miedo a enamorarte? Tal vez podrías sufrir de filofobia

La filofobia o conocida comúnmente como “miedo a enamorarse”, es un trastorno común de ansiedad que su característica principal es el temor a formalizar una relación de pareja.

Quien padece este trastorno se apartarta de la gente con la que tiene una conexión emocional, esto se debe a que prefiere evitar los altos niveles de estrés.

Otra de las cosas por las que se aparta de cualquier sentimiento es el miedo a que su libertad termine o que no salgan las cosas de la mejor manera posible, es decir que la relación no se consolide o no se cumplan las expectativas depositadas.

Según el Manual Diagnostico y Estadístico de Trastornos Mentales no se trata de un trastorno psicológico, pues no aparee en ninguno de los apartados, pero si está relacionado directamente con problemas de ansiedad y podría derivarse en depresión y aislamiento social.

Entre las principales causas detectadas en diversos estudios están los fracasos frecuentes en relaciones pasadas, divorcios, desamor derivados de experiencias del pasado y situaciones que haga sentir a la persona con temor a estar enamorada nuevamente.

Por eso es importante que si se detecta alguno de los síntomas acudas a una especialista para superar cualquier asunto relacionado con las relaciones sentimentales o la filofobia.

Síntomas comunes de la filofobia

Una persona que experimenta filofobia, se encuentra con constantes situaciones de malestar cada vez que piensa como sería estar dentro de una relación íntima o sentimental.

Estos malestares empiezan cada vez que llegan los pensamientos, comienza un nivel de estrés y después se derivan otros síntomas como los que se presentan a continuación:

Inquietud

Taquicardia

Sequedad en la boca

Sudoración

Náuseas

Impulsividad

Mareos

Problemas gastrointestinales

Temblores

Confusión mental

Ataques de pánico

GB