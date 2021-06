Belleza: 8 señales de que tu cabello está en PELIGRO

Una de las rutinas más complicadas es la que debemos llevar con nuestro cabello. A pesar de que hay mucha información al respecto, saber lo que necesitamos según nuestras características podría parecer una tarea imposible. Además de las puntas maltratadas, la orzuela o la caspa, hay algunos otras señales que pueden servirte para identificar qué es lo que debes hacer para dejar de maltratar tu cabello.

Aunque, como ya hemos dicho, cada persona es diferente, estas señales pueden generalizarse, pues son la muestra clara de que tu cabello requiere de algún tratamiento especializado. ¿Tu cabello está seco o muy maltratado? Podría correr peligro. Apunta estas 8 formas poco comunes de localizar los daños y comienza a implementar cambios en tu rutina para lucir una melena envidiable. No olvides consultar a una persona especialista en el tema.

Olvídate de los días de no poder peinar tu cabello. Foto: Pixabay

Tu cabello tarda mucho en crecer

Esta señal es evidente. Si cuando te ves al espejo te das cuenta de que tienes algunos mechones más largos o cortos que el resto, es evidente que tu cabello no está creciendo de manera ideal. Lo que debes hacer es revisar tu peine o cepillo y analizar los mechones de cabello que hay en el. Si sientes la raíz del cabello, no hay problema, se trata de caída natural. Sin embargo, si no sientes nada, es probable que tu cabello esté rompiéndose. Necesitarás cortarlo y comenzar a aplicar un tratamiento que lo fortalezca.

Se enreda con facilidad

¿Puedes deslizar tus dedos a lo lago de tu melena fácilmente? Esta señal podría ser básica para identificar que tu cabello no es tan saludable como pensabas. Esto se debe a que tu cabello está seco, razón por la que los nudos son tan difíciles de deshacer. Aplica una mascarilla hidratante y verás los resultados.

No olvides consultar con una persona especialista. Foto: Pixabay

¿Has notado que se cae más?

Aunque la caída de cabello podría ser normal, hay que prestar atención a la cantidad promedio que perdemos cada día. Si notas que esta cantidad aumenta, es momento de actuar. Probablemente esto se deba a problemas como la falta de vitaminas o el exceso de estrés, pero debes recurrir a alguna solución de inmediato para que esto no empeore con el adelgazamiento.

Mucho frizz

Que tu cabello esté esponjado es normal, especialmente durante esta época del año. Sin embargo, hay momentos en los que no es ni siquiera un poco manejable. Esto ocurre debido a que la membrana celular se rompe, lo que provoca una flexión e hinchazón de la fibra, mismas que se pueden pegar al aire o salir volando en un ángulo poco favorable.

Probablemente tu cabello esté quebrándose. Foto: Pixabay

Poca duración del tinte

Los tintes pueden dañar tu cabello debido a los químicos y algunos de los ingredientes que los componen. Identifica cuáles son los productos que te favorecen y cuáles no. Cámbialos para evitar un daño a largo plazo.

Rizos indefinidos

Si tus rizos no parecen estar en óptima forma, puede que tengas algún tipo de daño relacionado con la deshidratación. La humedad será la clave para que tu cabello mantenga esa forma en espiral que lo caracteriza. Puedes solucionar esto con el método curly girl. Investiga sobre el método curly girl. Foto: Pixabay

¿Tu cabello no es suave?

Pasa tus dedos entre tu cabello, ¿cómo se siente? ¿Áspero o suave? Si la respuesta fue la primera opción, esto significa que tu cabello está tan seco como quebradizo. Busca algún tratamiento para que tu cabello sane lo más rápido posible y evita que siga creciendo de este modo.

Cabello sin brillo

El cabello normal no debería implicar el uso excesivo de productos como la cera o el gel. El cabello sano debe tener un brillo natural, por lo que la opacidad es una señal inequívoca de que necesitas prestarle más atención. Investiga al respecto e implementa una rutina que te permita conservar ese destello. Una mascarilla podría ayudarte a solucionarlo. Foto: Pixabay

