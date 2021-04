Frases para apoyar a alguien que acaba de terminar con su pareja

Terminar una relación de pareja no es nada fácil, pues existen muchos sentimientos que se mezclan y las personas involucradas pueden llegar a buscar apoyo en sus amigos o familiares, quienes en ocasiones tampoco saben cuales son las palabras correctas para apoyar a la persona, por lo que te ayudaremos con algunas frases en caso de que pases por esta situación.

Seguramente en algún momento has pasado por la situación de no saber que decirle a alguien que tiene el corazón roto, y te has preguntado qué deberías decirle a una persona que acaba de pasar por una ruptura. Los especialistas afirman que lo primero es escuchar para que la persona pueda expresar cómo se siente y si quieres decirle algo dan algunos consejos.

Hagamos algo juntos

Invitar a la persona a que realice alguna actividad y darle apoyo al mostrarle las posibilidades para un cambio de rutina puede ser una idea eficiente, debido a que sentirá que le sobra el tiempo que dedicaba a estar con la pareja, por lo que los especialistas afirman que es positivo ofrecerles actividades.

Puedes llorar

Es importante entender que las rupturas son también una pérdida, por lo que hay psicólogos que aseguran que hay que decirle a la persona que puede llorar o expresar lo que siente, y apoyarlo con escucharlo y no juzgar, pues este proceso llevará tiempo para que lo pueda procesar.

Los especialistas afirman que lo primero es escuchar para que la persona pueda expresar cómo se siente. Foto: Pexels

No busques razones

Invita a esa persona a que no busque razones de la ruptura, pues a veces no hay una razón, y el amor puede seguir ahí, a pesar de que la relación ya no siga. Además, buscar las razones no permite que se procese la pérdida.

¿Qué necesitas?

Es importante hablar con la persona cercana que acaba de romper una relación sobre cómo quiere afrontarlo, y qué es lo que necesita.

¿De verdad quieres un consejo?

Finalmente, los profesionales sugiere a quien vaya a dar apoyo que siempre pregunté antes a la persona si realmente quiere que se los demos, ya que hay ocasiones en que se da como un hecho, pero no podemos olvidar que cada persona necesita plazos distintos.

kyog