10 tips para educar a nuestros hijos y prepararlos ante la vida y el contexto actual

Existe un gran contraste entre las distintas generaciones a lo largo del tiempo, imaginemos todo lo ocurrido a lo largo de la vida de un niño nacido a principios del siglo pasado: Primera Guerra Mundial con 22 millones de muertos a sus 18 años, una pandemia llamada “gripe española” con 50 millones de muertos a sus 20 años, crisis económica a sus 29 años por la bolsa de Nueva York, a sus 33 años los Nazis llegar al poder, Segunda Guerra Mundial a sus 39 años.

En contraste, podemos ver a un joven nacido en los años 80´s, posiblemente ignorando todo lo que sus abuelos han vivido, las grandes catástrofes a las que han sobrevivido. Hoy jóvenes de 25 años viven una tragedia por no poder ir al cine, no recibir sus compras en línea el día acordado o no obtener el número de likes esperados en sus redes sociales.

En este 2021, un gran número de personas viven con ciertas comodidades, luz, gas, agua, entretenimiento, posiblemente más de lo necesario. Sin embargo, es muy frecuente escuchar quejas o incomodidades.

¿Qué es lo que existía de fondo en las antiguas generaciones?, ¿por qué a pesar de todas estas adversidades, lograban ser felices mantener la ilusión de vivir? ¿Será que la llamada generación de hierro se está extinguiendo para cederle el paso a la llamada generación de cristal?

Hoy en día es vital que los niños desarrollen habilidades socioemociales que les permitan combatir los estragos que esta pandemia ha dejado, a ser menos egoístas, a dejar de quejarse por casi todo. Que recuperen la ilusión y alegría por vivir.

Te comparto 10 puntos que debemos enseñarle a los niños desde pequeños para que aprendan a vivir en plenitud.

Enseñar los valores: Empezando por el amor y el respeto. Enseñar el valor de las personas: Respetar tanto a los hombres como a las mujeres. Enseñar a vivir con un poco de austeridad: Aprender a vivir sin lujos innecesarios sin sentirse frustrados. “No se crece en la abundancia”. Enseñar a trabajar: Comenzar a darle responsabilidades desde temprana edad y enseñarles el valor de las cosas, no el precio. Enseñar a no rendirse: Fomentar la fortaleza para aprender a vivir con dignidad, comenzar y recomenzar todos los días. Enseñar a vivir sin miedo: Saber que después de tanta penurias y sacrificios, se puede vivir con la frente en alto. Enseñar a buscar lo bueno: Ayudarlo a descubrir lo que verdaderamente es bueno para él, no simplemente lo mejor. Enseñar a ser autónomo: No hacer nada por ellos si lo pueden hacer por ellos mismos, debemos permitirles desarrollar todas sus potencialidades. Enseñar a ser auténtico: El autoconocimiento es una tarea para toda la vida. Estamos en auto construcción de forma permanente. Enseñar a amar: Buscar la fuente de la felicidad en el amor, un amor cargado de exigencia, ternura, esfuerzo, sensibilidad, presencia y distancia.

Hoy más que nunca necesitamos como sociedad padres firmes para formar niños fuertes, capaces de sacar lo mejor de todas las experiencias que el momento actual nos está ofreciendo. El Dr. Aquilino Polaino decía “El hombre es un ser capaz de resolver problemas, y esto lo hace feliz; el problema a resolver es el de su propia vida, es saber qué hacer con ella”.

Aprendamos a resolver los problemas de cada día y ser más felices.

