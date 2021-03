Déjà vu: ¿Por qué sucede?, ¿puede la ciencia explicarlo?

¿He estado aquí antes?, ¿Nos hemos parado en este lugar exacto mientras me dijiste estas mismas palabras en algún momento del pasado?, ¿No he visto ya a este gato pasar por este mismo pasillo? Lamento decirte que no eres Mhoni Vidente

Foto: Especial