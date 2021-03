Frases motivadoras para incrementar el amor propio en tiempos difíciles

El ritmo de la vida con lo que el mismo implica como lo es el estrés, el trabajo, las finanzas y algunos problemas en pareja o con amigos, pueden desviarnos del objetivo primordial que es el ser felices.

Llega el momento de no permitir que los errores de otros disminuyan tu vibración y de comenzar a amarte bien, pues mereces todo lo que sueñas y mucho más.

Reconoce que muchas veces nuestro lenguaje interno nos impide seguir avanzando, debes evitar ser duro o dura contigo mismo.

Por otro lado debes dejar de limitarte, deja de restarle felicidad a tu vida y aprende a hablarte con más compasión y amor, recuerda que nadie es perfecto y merecemos una vida saludable emocionalmente.

Frases de amor propio para momento difíciles

Hay que mencionar que para tener paz mental es necesario dejar por causas imaginarias, hay que olvidarse de ese miedo que solo se encuentra en tu mente, puede que al leer esto te suene fácil, sin embargo entendemos que esto será una tarea complicada.

Así que debes ser consciente que en este camino habrá subidas y bajadas, sin embargo debes estar dispuesto a aprender a reconciliarte con tus errores y no ser tan dura o duro contigo misma.

Recuerda que el amor propio al igual que otras formas de amor debe alimentarse diariamente con pequeños actos de amor.

Por tal razón, con las siguientes frases que te ayudarán a sentirte amada (o) y afortunada (o) cuando las leas al despertar y antes de irte a la cama, y de esta forma aprenderás a tratarte con amor. Frases motivadoras:

Amarse a sí mismo es entender que no necesitas ser perfecto para ser grandioso.

Liberarte de tu propia autocrítica es también liberar a otros de ella. Amarte a ti mismo es un acto de amor hacia el mundo. – Vironika Tugaleva

Un deseo de ser otra persona, sería una pérdida de la persona que realmente soy.

Qué guapa estás cuando sales de tus ruinas vestida de amor propio para mandar a la mierda todo aquello que no encaja en tu vida.

Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él.

Enamórate de tu existencia.

Párate unos segundos para recordar lo extraordinario que eres.

Nunca dejes a nadie en el mundo decirte que no puedes ser exactamente quien tú eres.

mavr