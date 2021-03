Mhoni Vidente: Predicciones de salud, amor y dinero para los Horóscopos de hoy sábado 13 de marzo

Comienza un nuevo fin de semana largo. El lunes será festivo y muchas personas podrán descansar algunos días. Pero antes de eso, entérate de cuáles son los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy sábado 13 de marzo.

Aries

El arcángel Miguel es el protector de tu signo, por eso te recomiendo pedirle lo que tanto necesitas este 13 de marzo y verás que será cumplido. Recuerda que Miguel es fuerte y poderoso, por eso siempre repite su frase: Dios contigo, nadie contra mí y todo te saldrá de lo mejor.

Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 66. Te recomiendo jugarlos viernes y domingo que serán tus mejores días. El fin de semana te servirá para reacomodar tus sentimientos y dejar atrás ese amor que no era para ti y empezar a conocer personas más compatibles en tu vida.

Recibes una invitación a salir de viaje para finales de mes para festejar tu cumpleaños. Haces limpia de tu clóset para que entre toda la buena energía. Recibes una propuesta para un negocio nuevo, acéptala, te irá bien. Te invitan a una comida este sábado y te divertirás mucho.

Tauro

El arcángel Jofiel es el que se encarga de tener la alegría y libertad de vivir, por eso es protector de los Tauro, así que trata de concentrarte este 13 de marzo y pídele lo que necesitas y verás que será cumplido sobre todo en cuestiones de relaciones personales. Usa mucho perfume antes de salir de casa para que te llenes de ese luz violeta que te envía Jodiel.

Fin de semana para tramitar un crédito para comprar una casa o cambiar tu coche, recuerda que a los Tauro les encanta demostrar que son fuertes en cuestiones económicas. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 00 y 21, así que no lo dudes y juégalos. Un amor nuevo te llegará en estos días y será del signo de agua; será muy compatible contigo. Cuidado con problemas de salud, sobre todo con los virus y problemas de estómago.

Los números de la suerte para Tauro son el 00 y el 21

Géminis

El arcángel Chamuel va ser el encargado de proteger a los del signo de géminis, está encargado de las uniones sentimentales y de los problemas económicos de tu vida, te recomiendo que este 13 de marzo prendas unan veladora blanca y lo invoques, le pidas lo que tanto deseas para que se cumpla inmediatamente, también te dice que debes tener flores en tu casa para que este pueda entrar y sentirse de lo mejor a tu lado.

Te vienen tres días de muchas sorpresas por parte de tu familia y un embarazo te dará la alegría que tanto esperabas. Arreglas una papelería legal que tenías tiempo tramitando, a los géminis solteros les va llegar un amor del signo de fuego que va ser muy compatible, ya no gastes de más y no compres por nervios, mejor sal a hacer ejercicio para sentirte muy bien, tus números mágicos van ser 23 y 40, juégalos el viernes que va ser un golpe de suerte para ti.

Cáncer

El arcángel Gabriel es el protector de los del signo de cáncer, esto significa que eres el carismático y que siempre se va encargar de llevar a su familia al bienestar, se les recomienda que el 13 de marzo invoques al Gabriel y le pidas lo que tanto deseas, sobretodo en cuestión de trabajo y problemas sentimentales.

Fin de semana de estar con mucha buena energía a tu lado, eso te va dar la fuerza que tanto deseas para estar de lo mejor, sólo trata de ya no platicar tus logros y planes a futuro para que no te llenes de envidias, tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 07 y 66, así que no dudes jugarlos y tendrás una recompensa económica, ten cuidado con problemas de celos y desconfianza con tu pareja, es mejor platicarlo para que después no te cause más conflictos, también son días de empezar la rutina de ejerció y decidirte a seguir con tu dieta para lucir mas jovial.

Leo

El Arcángel Rafael es el que protege a los del signo de Leo, esto te ayuda a que puedas avanzar en tu vida laboral y ya no tener tropiezos que puedan tumbar tus aspiraciones, también Rafael te ayudará a salir de cualquier situación de enfermedad física y mental, la recomendación es que el 13 de marzo hagas tu petición de trabajo y salud.

También se te recomienda que te cortes el cabello para así empezar un nuevo ciclo en tu vida. Fin de semana de muchas reuniones con tus amigos, sólo trata de controlarte con la comida y el alcohol para después no tengas cruda moral, ten cuidado con las traiciones amorosas, es mejor ya terminar esa relación sentimental que no era para ti y empezar a conocer personas más compatibles contigo, tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 08 y 51 que harán que llegue a ti un dinero extra, ten cuidado con las gripas y problemas de pulmones que la salud es primero. Los números de la suerte para Leo son el 08 y el 51

Virgo

El arcángel Uriel es el encargo de darte protección en todo lo que vayas a realizar en cuestión de trabajo y proyectos económicos, recuerda que Uriel, con su luz amarilla, hace que todo sea abundancia y prosperidad sea resulto de inmediato, la recomendación es que el 13 de marzo prendas una veladora y hagas tu petición de trabajo y bienestar económico. Sólo trata que el mismo domingo no comas nada de res o puerco para que las energías positivas estén mas fuertes.

Fin de semana de estar con mucha prisa por arreglar asuntos de migración y pasaporte, sólo que debes acudir a un buen abogado y pronto vas a tener ese papelería que tanto deseas. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de placer con tus amigos, eso te hará bien para renovar energías, te busca un familiar para pedirte un consejo de divorcio, arreglas tu casa y decides comprar muebles, ya que a tu signo le gusta vivir de lo mejor, pero no descuides tu personalidad, siempre trata de vestirte de lo mejor y hablar correctamente para causar buena impresión.

Libra

El arcángel Zadkiel los va regir en todo lo relacionado con alegrías y sorpresas amorosas, es decir, los ayuda a tener a esa persona ideal en su vida, por eso se recomienda que el 13 de marzo vayas a la iglesia y lo invoques, hagas tu petición para que se cumpla muy pronto, también Zadkiel nos dice que debes empezar un curso de sistemas o administración, porque eso te va ayudar a brillar más en tu futuro.

Fin de semana de estar con muchas invitaciones a salir, recuerda que el signo de libra es el amigo de todos y siempre es el compañero ideal para las fiestas, ten cuidado con problemas de salud, no lo dejes a la deriva y trata de atenderte lo antes posible. Recibes un dinero extra con los números 02 y 19, así juégalos ese día que la suerte te va sonreír.

Te busca un amor del pasado que está comprometido, pero trata de cerrar ese capítulo y empezar a conocer personas libres y más compatibles contigo; en tu trabajo, tus jefes hacen una junta laboral para ofrecerte un puesto mejor, acéptalo que vas a poder con eso y más.

Escorpión

El que te protege es el arcángel Miguel el fuerte y que nunca se rinde ante nada y nadie, por eso ayuda a tu signo a sacar fuerzas para vencer cualquier obstáculo que se te presente en tu vida, también te ayuda a ser un gran líder en todo lo que te propongas, es decir, empresarial o político, sólo trata de siempre buscar la humildad en tus actos y serás recompensado en lo que deseas, se te recomienda que este 13 de marzo hagas tu petición de un mejor trabajo y más solvencia económica y será cumplida.

Se vienen tres días de estar con buenas propuestas de negocio que te hará estar mejor económicamente, te invitan a una fiesta este sábado, sólo trata de no tomar de más, te llega un dinero extra con los números mágicos que son el 33 y 29, los cuales puedes jugar el domingo que va ser tu día de suerte, te compras ropa y cambias de look, trata de no decir mentiras a tu pareja sentimental si ya no se quieren, es mejor darse un tiempo.

Sagitario

El arcángel Gabriel es el que va a proteger a todos los del signo de sagitario, eso te ayuda a que tengas mejor seguridad contigo mismo y saber que deseas para tu futuro, sólo trata de no ser tan dramático en tu vida sentimental y verás cómo todo se empieza a componer, Gabriel significa la fuerza de Dios y te dice que puedes invocarlo el 13 de marzo, hacer la petición de un mejor trabajo y le llegada de un amor verdadero a tu vida; eso sí, trata de prender una veladora para que la comunicación sea más rápida.

Fin de semana de estar con muchas buenas noticias sobre tu trabajo, días de fiesta con tus amigos, arreglas un asunto legal del pasado que va ser exitoso para ti, te busca un amor nuevo del signo de fuego que va ser muy compatible contigo, tu número de la suerte va ser 39 y 4, trata de jugarlo el domingo que va ser tu día de suerte, trata de no discutir con nadie que sólo quieren verte enojar porque te tiene envidia. Tu vida sentimental te traerá algunos cambios

Capricornio

El arcángel Rafael va ser el encargado de protegerte en estos días y eso significa que por fin verás resueltas tantas dificultades que tenías en el pasado, por eso se te recomienda que el 13 de marzo prendas una veladora roja y hagas tu petición laboral y de estudios, recuerda que Rafael es el encargado de los estudios y los mejores trabajos y sin duda el protector de los enfermos, así que no dudes en hacer tu petición con mucha fe y verás que será cumplida de inmediato.

Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 03 y 27, por lo que no dudes en jugarlos. Te invitan a salir este fin de semana a una fiesta, sólo trata de controlar tus impulsos de enojos, estar tranquilo y disfrutar de la reunión, te busca un amigo para invitarte a trabajar los sábados y domingos, también te busca un amor del pasado para volver trata de cerrar ese circulo y empezar de nuevo con alguien más compatible, reunión familiar el domingo y un amor nuevo te regala un perfume. Los números de la suerte para Capricornio son el 03 y el 27

Acuario

El arcángel Uriel es el encargo de protegerte y ayudarte en cuestiones de tranquilidad económica y cambiar todo lo negativo a positivo, es decir, que si estás pasando por problemas fuertes y tienes algún afectación en tu mente con nervios, es el momento de invocarlo, el 13 de marzo prende una veladora de color blanco y haz la petición que más necesites.

Uriel te quita los problemas económicos y te ayuda en tu salud mental, también él te recomienda que sanes tu deudas y no compres lo que no necesites. Fin de semana de salir de viaje con tus amigos, te invitan a una fiesta este sábado en la que te vas a divertir mucho, arreglas unas cosas de tu casa y decides comprar muebles, te llega un dinero extra con los números 12 y 17; el sábado, que va ser un golpe de suerte, trata de pensar antes de hablar para que no te metas en problemas de chismes o malos comentarios, te compras ropa y cambias tu look para verte de lo mejor.

Piscis

El arcángel Chamuel es el que va estar protegiéndote en estos días y mas porque estas de festejos con tu cumpleaños, es el encargado que tu relación amorosa fluya de la mejor manera y que te llegue esa oportunidad de trabajo que tanto deseas, solo trata de ser un poco más discreto con todo lo que vayas a realizar para que no te llenes de malas energías, por eso se te recomienda que el 13 de marzo prendas una veladora, lo invoques y hagas tu petición, verás cómo será cumplida de inmediato.

Fin de semana de festejarte con tu amigos, recuerda que tu signo es el mejor anfitrión para su cumpleaños y recibes un regalo que no esperabas que te va dar mucha alegría, tramitas un crédito para un coche nuevo, ten cuidado con problemas de pulmones, trata de ir con tu médico para que te revise. Tus números de la suerte son 25, 40 y trata de jugarlo el domingo que vas a tener un golpe de suerte, preparas un viaje con tu pareja para el próximo mes.

