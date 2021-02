Moda: Estas son las botas que fueron famosas en los 90 y regresan para ser tendencia

Las modas siempre vuelven, y en realidad este tipo de botas nunca se han ido, sólo han cambiado su estilo para adecuarse a las tendencias de cada año. Los expertos en moda aseguran que estas fueron el calzado favorito en los años 90, y ahora vuelven con fuerza.

Son muchas las modelos y celebridades como, Kaia Gerber, Joan Smalls y Emily Ratajkowski, que se han dejado ver con un estilo cómodo y relajado que complementaron con estas botas, y nos referimos a las UGG, pero en su versión más corta, la cual será ideal para llevarlas con jeans, falda o leggings.

Las botas que regresan para ser tendencia

Aunque año con año en época de invierno estas botas se convierten en las favoritas, la versión noventera que no pasa del tobillo será una de las que más tome fuerza en este 2021, no importa el color, pues la gran variedad de este calzado le dan un plus para incluirlo en tu armario.

Este calzado que nació en Australia en los años 60, se sigue renovando para lograr que lo puedas combinar con todo, mezclilla, vestidos, faldas, el límite es tu imaginación, y en esta época de frío lo mejor es que te mantendrá abrigada, pues tienen confortables forros acolchados.