Jugo de betabel: 3 beneficios a tu salud por consumir este superalimento

El betabel es uno de los alimentos más bondadosos con el cuerpo humano y la salud de las personas. Además tiene una gran versatilidad y puede ser utilizado en diferentes momentos, por ejemplo, para hacer ensalada, para hacer jugo o como guarnición para cualquier plato fuerte.

El betabel tiene varios beneficios para la salud, como eliminar la hipertensión, mejorar el flujo intestinal y ayuda a bajar de peso cuando se combina con algunos vegetales específicos. El betabel es una hortaliza baja en grasas y una fuente de agua muy útil para nuestro cuerpo. Por último, tiene vitamina A y C, calcio, magnesio, fósforo y cobre.

El consumo regular de este alimento reduce la presión alta, por los nitratos de origen natural, contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos, es decir, mejora la circulación y la presión arterial. Además, el betabel produce beneficios al hígado y previene la retención de líquidos, junto a la sensación de inflamación.

Jugo de betabel para bajar de peso

Entre los beneficios del consumo de betabel, podemos encontrar el que ayuda a bajar de peso, debido a su poco contenido de grasa y su alto aporte de agua. Por eso, te decimos cómo preparar un jugo de betabel que puedes consumir todos los días y complementar tu rutina para bajar de peso.

1.- Necesitas dos betabeles, una taza de espinacas, jugo de limón y agua.

2.- Lava y desinfecta el betabel y las espinacas, para evitar cualquier posible infección estomacal.

3.- Parte en pedazos pequeños el betabel y pica un poco las espinacas. Esto es para que la licuadora o el procesador de alimentos no se dañe.

4.- Pon en la licuadora los dos betabeles, las espinacas, el jugo de limón y la media taza de agua. Deja licuar por un minuto, hasta que todos los elementos estén integrados.

5.- Sirve en un vaso. Te recomendamos no ponerle ningún endulzante, pero si decides hacerlo utiliza algún edulcorante y no azúcar natural. Verás que después de unos días te acostumbrarás al sabor del betabel y ya no necesitarás endulzarlo.

El jugo de betabel es una gran opción para empezar el día

