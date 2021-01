Cosas muy MEXAS y divertidas que no podrán ser igual que ANTES

A los mexicanos nos caracteriza la unión, la festividad y el compartir con desconocidos alegrías y tristezas, desde los abrazos en un partido de futbol, hasta compartir la copa para saborear el mal de amores.

Aquí algunas cosas que los mexicanos hacíamos con normalidad y que por ahora no podrán ser.

Ir al tianguis

Quién no añora r cada fin de semana a comprar un tepache, ver los discos pirata y degustar de un buen taco de tripa en el tianguis, a la sombra de una lona color naranja, recorrer metros de asfalto sin notarlo por ver y degustar de la fruta de los ambulantes, escuchar la bulla propia del ambiente, y el famoso "Pásele güerito".

Karaoke

Ya no podremos cantar al calor de las copas frente a un grupo de desconocidos y sin pena de hacer el ridículo, mientras sale de nuestro ronco pecho alguna canción romántica, de adoloridos o una divertida como "La chica de humo" y compartir el micrófono con los cuates.

Soplar las velas del pastel

Los mexicanos somos bien fanáticos de celebrar los cumpleaños como si no hubiera mañana, lamentablemente la situación amerita que evitemos los cumpleaños y las reuniones, y sobre todo, si quieres soplar las velitas del pastel no debes compartirlo, si no es el caso, evita esta bella tradición después de escuchar "Las mañanitas".

"Pásame las tres"

Eso de compartir el cigarrito, nada más por el mero antojo, es cosa del pasado, porque aunque aparentemente no hay saliva, está comprobado que se puede intercambiar diminutas gotas de saliva.

Por ahora lo mejo será que evitemos estas situaciones, pongamos más atención en nuestros hábitos y no bajemos la guardia, evita saludar de beso o mano, usa siempre cubrebocas, lávate con frecuencia las manos y utiliza gel desinfectante. Y no olvides la sana distancia.

Otras actividades